Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo juntos: así fue el anuncio

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron este miércoles, 28 de enero, que están esperando a su segundo hijo juntos. La noticia fue compartida a través de redes sociales, en las que la pareja confirmó que su familia volverá a crecer, tras casi dos años del nacimiento de su primer hijo.

El cantante puertorriqueño y la modelo paraguaya, quienes contrajeron matrimonio en enero de 2023, se han consolidado como una de las parejas más visibles del entretenimiento latino. En junio de ese mismo año dieron la bienvenida a su primer hijo, Marco, cuyo nacimiento fue celebrado ampliamente por sus seguidores y por figuras del mundo artístico.

Así anunciaron Nadia Ferreira y Marc Anthony al nuevo miembro de la familia

La confirmación del embarazo se dio a conocer a través de una publicación realizada por Nadia Ferreira en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, escrito en inglés y español, la modelo celebró un nuevo aniversario de matrimonio y lo vinculó con la noticia del bebé que viene en camino.

“¡Happy 3rd anniversary! (¡Feliz tercer aniversario!) ¡Qué regalo tan grande nos da la vida! ¡Dios es grande! Marquito is going to be a big brother (Marquito va a ser un hermano mayor)”, escribió la exreina de belleza como descripción a una fotografía que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

En la imagen se observa la barriguita de embarazada de Nadia Ferreira, mientras tres manos se apoyan sobre ella: la suya, la de Marc Anthony y la de Marco, su primer hijo.

La publicación no tardó en generar reacciones de felicitación por parte de fanáticos, amigos y colegas del medio artístico, quienes celebraron la noticia y enviaron mensajes de buenos deseos a la pareja.

Aunque hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el embarazo de Nadia Ferreira, como el sexo del bebé o el tiempo de gestación, el anuncio fue suficiente para generar un amplio eco en redes sociales.

El acuerdo al que Marc Anthony y Nadia Ferreira llegaron antes de casarse

En abril de 2024, casi año y medio después de su boda, los medios conocieron el acuerdo prenupcial entre Marc y Nadia, el cual establece una serie de condiciones en caso de que haya un divorcio.

Uno de los puntos más destacados acuerdo fija una pensión mensual de 25 mil dólares (95′333.000 pesos colombianos) para la modelo. Sin embargo, este pago no sería permanente, ya que cesaría si la modelo contrae matrimonio de nuevo o iniciara una relación formal.

En el caso de su hijo Marco, el documento no se aplica de la misma manera. Si Marc Anthony y Nadia Ferreira se separan, la manutención del niño sería fijada por un juez, tomando en cuenta las necesidades del pequeño y la capacidad económica de ambos padres.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí