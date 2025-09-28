Marcela Reyes reaccionó a captura del presunto responsable de la muerte de B-King

La noche de este jueves 30 de octubre, la Fiscalía del Estado de México confirmó la captura del presunto autor intelectual del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown. Ambos habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre y posteriormente hallados sin vida en un paraje de Cocotitlán, a un costado de la carretera México-Cuautla.

Así reaccionó Marcela Reyes a captura del supuesto autor del homicidio de B-King

Tras conocerse la noticia de la captura, la DJ y empresaria Marcela Reyes, exesposa de B-King y madre de su hijo, se pronunció en sus redes sociales con un mensaje cargado de fe y esperanza.

“Que se siga haciendo justicia. En mis días más oscuros, he sabido esperar con paciencia y en silencio, confiando en que Dios y el tiempo muestren la verdad. El daño que me han causado ya no se puede reparar, pero me alivia el alma ver la justicia de Dios”, escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Marcela Reyes fue acompañado por See You Again, una canción de Wiz Khalifa que habla de la despedida y la esperanza de un reencuentro, detalle que conmovió a muchos de sus seguidores.

¿Quién es el capturado por la muerte de B-King y Regio Clown?

De acuerdo con los medios locales El País de México y El Universal, el detenido fue identificado como Christopher, alias “El Comandante”, quien habría planeado y ejecutado el homicidio de los artistas, cuyos cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre en una zona rural cercana a Tlalmanalco. Las autoridades mexicanas siguieron la pista de un vehículo Mercedes Benz gris que habría transportado a los colombianos desde Polanco hasta Iztapalapa, antes de su desaparición.

La investigación sostiene que Christopher N. habría operado bajo las órdenes de un grupo delictivo vinculado al narcotráfico —especialmente a las drogas sintéticas conocidas como ‘2-CB’ (tusi) y ‘coco channel’— y que utilizó la confianza de las víctimas para atraerlas a una emboscada. Al menos 16 personas fueron detenidas en relación con el caso, 10 de ellas de origen extranjero.