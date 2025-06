Margarita Ortega es hospitalizada ¿qué le pasó a la presentadora del Canal Uno?

Margarita Ortega dejó de ser una de las presentadoras de CM& cuando este noticiero desapareció hace ya más de seis meses. La también actriz inicialmente estuvo en un viaje por Malta, isla donde perfeccionó su inglés durante varias semanas de inmersión. Al regresar, en redes celebró que su hijo Emiliano Granados se casara.

Actualmente es parte del canal capital donde conduce su propio programa de entrevistas llamado ‘El latido’. Adicionalmente, hace pocas semanas regresó al Canal Uno como conductora de ‘Noticentro 1′.

No obstante, ahora es noticia porque se encuentra con algunos quebrantos de salud, que seguramente la mantendrán lejos del set del informativo por algún tiempo.

La comunicadora publicó en las redes sociales una imagen donde se ve en la habitación de una clínica y por la etiqueta usada se establece que se trata de la Clínica El Country de Bogotá. Allí se ve canalizada. Ortega explicó lo que le ocurría.

Margarita Ortega sufre de su columna vertebral

“Mi columna y yo. Yo le insisto todos los días sobre el camino que recorremos juntas y le muestro mis señales, le cuento sobre lo aprendido, soy paciente, su paciente, peor con severidad y poca sutileza se atrinchera, hace pataletas, corre y luego mete goles en otras canchas”, explica en su texto que no es otra coa que la manera de revelar que se trata de una dolencia que reconoce y lleva tiempo.

Margarita Ortega subió esta imagen desde su lugar de hospitalización Fotografía por: Instagra

“En unas lejanas, raras y desconocidas. Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar. Me enseña, pero somos igual de tercas. Tal vez así, sin quererlo, decidimos explorar este destino”, escribió la presentadora sobre lo que parece ser la dolencia que finalmente la llevó a consultar y luego a ser hospitalizada.

“Días de mucha introspección, entendiendo cada mensaje que escribe y describe mi cuerpo. Quienes merodean por esta cuenta ya saben cómo “andamos”… mi columna y yo", añadió Margarita.

Algunas celebridades como Cristina Umaña, Angeline Moncayo, Sandra Muñoz, y Geraldine Zivic le enviaron sus saludos y deseos de pronta recuperación en sus comentarios relacionados a la publicación.

En la más reciente publicación de Ortega, anterior a la mencionada, se mostraba feliz con su regreso al set en el Noticentro.

