¿Qué pasó con Ruddy Rodríguez? La actriz de telenovelas se casó por tercera vez

En la década de los 80, la actriz venezolana Ruddy Rodríguez alcanzó la popularidad, después de participar en una película de James Bond. Se trató de ‘The Living Daylights’ con Timothy Dalton. A comienzos de los 90, Ruddy aterrizó en Colombia donde protagonizó varias novelas y series. Ya había hecho carrera en los melodramas, junto al venezolano Luis José Santander y al puertorriqueño Osvaldo Ríos.

En nuestro país, actuó junto a Danilo Santos, en ‘Pasiones secretas’; con Ernesto Tapia, en ‘Flor de Oro’, y en ‘La mujer Doble’, con Carlos Vives.

También tuvo una vida sentimental en el país. Se casó con el rejoneador colombiano Juan Rafael Restrepo, hermano de la actriz Martha Restrepo. Anteriormente, había sido esposa del abogado Rodolfo Pisani, también venezolano.

Adicionalmente, fue novia y prometida de Haik Gazaraín, actual esposo de la actriz Valentina Rendón.

Con todos sus ex, Ruddy ha mantenido una relación cordial y no tuvo hijos con ninguno.

Ahora que la exreina, participó en Miss Mundo representando a su país en 1984, está de regreso en Venezuela presentando una obra de teatro dio varias entrevistas y en una concedida a la también actriz Viviana Gibelli reveló que en el 2024 se casó por tercera vez.

Ruddy Rodríguez se casó por tercera vez en agosto del 2024

“El 11 de agosto cumplimos un año. Estoy viviendo una etapa muy bonita. Aunque Dios no me dio hijos, ahorita tengo dos adolescentes, uno de 15 y uno de 19 años”, expresó la actriz que también compartió set con Margarita Rosa de Francisco en la serie española ‘Brigada central’. Ruddy, de 57 años, también mencionó que no estaba buscando nada sentimental cuando su actual esposo llegó a su vida.

“No lo estaba buscando, no me interesaba. Agradezco a la vida que es un gran amigo, que es un gran compañero”, indicó.

La actriz se casó en julio de 1995 con el abogado Rodolfo Pisani, se separaron en el 2005 y tuvieron el divorcio oficial al año siguiente. Con Juan Rafael se casó el primero de octubre del 2011 y el matrimonio terminó en febrero del 2015.

Volviendo a su actual esposo, en la entrevista prefirió no revelar la identidad de él.

