Margarita Ortega revela cómo está su salud tras cirugía: “Salí de la UCI” ¿Qué le pasó?

La presentadora de noticias caleña Margarita Ortega ha batallado por años con su columna vertebral.

La también actriz de 52 años llamó la atención a mediados del año pasado cuando tuvo que acudir a los servicios de urgencia de la Clínica El Country justamente por fuertes molestias en esta parte del cuerpo que le produjeron un dolor insostenible, así como dificultad para respirar.

En ese momento, Ortega compartió en sus redes el proceso. “Mi columna y yo. Yo le insisto todos los días sobre el camino que recorremos juntas y le muestro mis señales, le cuento sobre lo aprendido, soy paciente, su paciente, pero con severidad y poca sutileza se atrinchera, hace pataletas, corre y luego mete goles en otras canchas. En unas lejanas, raras y desconocidas. Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar. Me enseña, pero somos igual de tercas. Tal vez así, sin quererlo, decidimos explorar este destino. Días de mucha introspección, entendiendo cada mensaje que escribe y describe mi cuerpo”, escribió al tiempo que instó a sus seguidores a estar atentos a su salud.

Margarita Ortega estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos

Hace dos días Margarita compartió un video con sus casi 400 mil seguidores en Instagram donde dio a conocer que estaba lista para someterse a una cirugía en esta parte de su cuerpo porque era algo que ya no podía seguir aplazando.

“Por aquí estoy . rumbo a la clínica, ustedes que me han acompañado desde hace tantos años y los que recién han llegado saben que tengo un tema con mi columna que luego de hacer mil tratamientos alternativos, pero sobre todo luego de creer muchísimo en todos los médicos que me han tratado, llegó el momento de tomar la decisión y no se puede evadir más el tema. Entro a mi cirugía de columna cervical”, mencionó la vallecaucana.

Este miércoles 8 de abril Ortega reapareció en sus redes desde la clínica donde fue intervenida, dando un parte de tranquilidad a sus followers: “Gracias a todos por sus mensajes, apoyo y voces de aliento. Me estoy poniendo al día con cada uno. Salí de UCI y ya estoy en habitación. He recibido solo bendiciones: Las manos de mi cirujano ortopedista, Wilmer Godoy, el cariño, dulzura dedicación y con que me han cuidado en el dolor aquí en la clínica del Country, mis amigos cercanos y mi familia. Solo tengo gratitud”.

La presentadora que recibió dos nominaciones en la próxima entrega de Premios India Catalina, complementó su mensaje diciendo: “De la mano de Dios, aquí va mi corazón latiendo feliz con este nuevo cuello, ¡una reparación tremenda!! en aceptación, entrega, sanación y entendimiento, y con esta segunda oportunidad para comprender y disfrutar este corto y maravilloso viaje llamado vida. Un beso grandísimo. Nos vemos pronto”.

Varias celebridades como Carlos Camacho, Estefany Borge, Carolina Sabino, Geraldine Zivic, Xilena Aycardi, entre otras la saludaron y le desearon lo mejor en el periodo posoperatorio.

De momento, Ortega estaría en habitación de la clínica, como parte de su proceso de recuperación.

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