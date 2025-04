Margarita Rosa de Francisco ya tiene fecha para su boda ¿Con quién se casa?

Después de 15 años de una sólida relación, Margarita Rosa de Francisco, la icónica actriz y presentadora colombiana, anunció recientemente que se casará en próximos meses.

La noticia causó sorpresa y emoción entre los seguidores de la vallecaucana de 59 años, quienes han seguido de cerca su trayectoria profesional y también su vida personal.

Lo que se sabe sobre la boda de Margarita Rosa de Francisco

En una entrevista con la periodista española Eva Rey y su programa Desnúdate con Eva, la también escritora y filósofa dio a conocer la decisión que tomó de llegar al altar en compañía de su novio, el fotógrafo y productor holandés Will Van Der Vlugt.

De acuerdo con Margarita Rosa de Francisco, los 15 años que lleva de relación con Van Der Vlugt han sido suficientes para convencerse de que es el hombre con el que quiere terminar sus días. Razón por la que darán un nuevo paso y se van a casar.

“Estamos arrejuntadísimos y estamos como pensando en casarnos”, expresó la caleña, quien vive en Miami con su prometido.

Aunque no quedó claro el día ni el lugar donde se realizará la caremonia, Margarita Rosa de Francisco aseguró que será en 2025 y, en esta ocasión, no se casará de blanco.

“Llevaré algo bonito, pero muy a mi estilo”, concluyó.

Los exesposos de Margarita Rosa de Francisco

La reconocida figura, quien recibió un homenaje en la más reciente edición de los India Catalina, se casó por primera vez en 1998 junto al cantante Carlos Vives, con quien mantuvo un matrimonio por dos años.

“No quiero sonar pretencioso, pero sí tuve mis desamores terribles, con Margarita… Margarita no me quiso al final, eso me hizo sufrir mucho (...) Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué vamos a hacer. Así es la vida, a veces ganamos, a veces perdemos”, expresó Carlos Vives en entrevista con Yordi Rosado sobre su ruptura con Margarita Rosa de Francisco.

Tres años después (2003), la artista colombiana llegó de nuevo al altar, pero esta vez en una discreta ceremonia. En aquella ocasión se casó con el empresario Daniel Castello, al que habría conocido durante unas vacaciones en España. Sin embargo, la pareja se divorció antes de celebrar su primer aniversario de bodas.

Cabe recordar que Castello falleció en 2010 a la edad de 55 años.