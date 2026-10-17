María Mercedes Ruiz de ‘Buen día Colombia’, revela su lucha contra el cáncer: “Lloré mucho”

Este sábado en la mañana la exreina y presentadora de ‘Buen día Colombia’, que se emite de lunes a viernes en las mañanas por el canal RCN, sorprendió al contar que hace dos meses fue diagnosticada con cáncer de mama.



En sus palabras la caucana, que no ha interrumpido su labor en el programa de televisión en ningún momento, mencionó por qué decidió mantener esa información solo en el plano familiar. Agradeció y puntualizó en la necesidad de estar pendientes de síntomas o señales de alerta.

Comenzó diciendo que mientras mantenía una imagen pública alegre, estaba librando una lucha personal en silencio. “En televisión todos los días, normal, feliz, trabajando, sonriente, pero la verdad era que había algo que no sabían de mí y estaba librando una de mis más fuertes luchas. Es muy fácil suponer cuando tú ves a una persona inventar, cuchichear, opinar, pero la verdad es que hay batallas que muchas veces tenemos que llevar en silencio. Y esta vez esa batalla en silencio me tocó llevarla a mí”.

"Tuve mucho miedo, lloré mucho", María Mercedes Ruiz, de ‘BDC’

Luego detalló cómo fue el proceso para ser diagnosticada y lo que sintió. “Hace un par de meses literalmente se me movió el piso porque después de un chequeo y de unos exámenes de rutina, recibí una de esas noticias que uno nunca quisiera escuchar. Y esa noticia venía acompañada de una palabra que cuando la escuchas te estremece, te conmueve y te hace llenar de angustia y de muchas inquietudes. Hace un par de meses fui diagnosticada con cáncer de mama, así como lo oyen, con cáncer de mama (…) tuve mucho miedo, lloré mucho, pero también tuve la oportunidad hermosa de conversar y de hablar muchísimo con Dios”.

Además de su fe, contó con el apoyo de los suyos. “De la mano de Dios y de la mano de mi familia y de muy pocas personas que quise que en su momento supieran, empezamos a afrontar esta batalla. Mi esposo divino, al que amo y adoro y se portó espectacular, sufrió mucho en silencio. Mi hija a la que adoro con mi alma también, manejó todo este tema con una madurez que la admiro, la aplaudo y le agradezco porque de verdad ella supo manejar este tema muy bien”.

La presentadora que hasta hace unos años fue conductora de City Noticias mencionó que fue una etapa difícil, fueron “semanas muy duras, muy difíciles, extenuantes, llena de muchos exámenes médicos, de citas, de procedimientos, de venas rotas”, pero procuró seguir trabajando y se vio en pantalla como si todo estuviera bien. “Esa fue mi decisión, vivir ese proceso así a mi manera y rodeada de los míos y con mucha fe y sobre todo confiando en la medicina”.

"Soy una mujer sana"

María Mercedes aclaró que el tratamiento ha sido exitoso y no requirió quimioterapia. “Todo pasó muy rápido, fue la cirugía, me hicieron cinco sesiones de radioterapia y hace algunos días recibí una noticia que me alegró mucho el alma y es que el tipo de cáncer que yo tenía no ameritaba una quimioterapia. Entonces de esta forma pude terminar con mi tratamiento, con la cirugía, con sesiones de radioterapia y ahora con una serie de controles que tendré cada tres o cada seis meses. Ahí estoy entre oncólogo y mastólogo.

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Reiteró que está bien y libre del mal: “Hoy y después de terminar este tratamiento, ya puedo mirar hacia atrás, respirar tranquila y puedo decirles con absoluta certeza, con mucha alegría y con toda la tranquilidad del mundo, que hoy soy una mujer sana y libre de cáncer”.

Luego de agradecer a los profesionales que la atendieron mencionó la importancia de los controles y de estar atentos a escuchar cualquier señal de alarma. En su caso su doctora detectó una masa pequeña.

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"A veces necesitamos bajar un poquito el ritmo, respirar más, disfrutar más, abrazar más, preocuparnos menos y agradecer hasta las cosas más sencillas, eso sí, de la mano de Dios siempre. Hoy yo quiero compartirles esta parte de mi vida, no para que sientan lástima por mí, ni mucho menos, sino porque tal vez esta historia te recuerde algo muy importante y es que debes escuchar tu cuerpo, ir al médico, cuidar tu salud física y emocional y sobre todo tener una salud espiritual que también te acompañe en todo tu caminar".

La presentadora comentó a Vea que decidió sincerarse sobre su proceso y tratamiento porque desea concientizar a las personas sobre la enfermedad . El próximo 19 de octubre se conmemora una vez más el Dia de la Lucha contra el cáncer de mama.

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