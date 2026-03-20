Mariana Gómez de ‘La reina del flow’ está embarazada: “Algún día lo soñé”

Hace pocos minutos, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 2,1 millones de seguidores, la actriz Mariana Gómez confirmó que está esperando su primer hijo. En la publicación, que cuenta con un reel de imágenes luciendo su barriguita de embarazo, escribió: “El amor es milagroso… Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé … Gracias Dios”.

Reacciones al embarazo de Mariana Gómez

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes reaccionaron con múltiples mensajes de felicitaciones: “por fin, te estamos esperando mucho bebé”, “me derrito de amor”, “Irma superó la ficción”, “qué hermosa noticia, felicitaciones”, “Yeimy e Irma embarazadas al mismo tiempo, voy a llorar”, “qué bello, disfruta mucho está etapa”, “qué felicidad, cuánta bendición. Felicitaciones reina hermosa. Que disfrutes esta etapa como lo amerita”, “muchas felicidades”, “muchas bendiciones a esa cosita bella”, “serás la mejor mamá para tu bebé”.

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¿Quién es el novio de Mariana Gómez?

Después de anunciar su embarazo en las redes sociales, la actriz despertó aún más curiosidad. Aunque mostró a su pareja en las fotos, se las ingenió para no revelar su rostro de manera clara. Esto ha convertido su identidad en un verdadero misterio para sus seguidores.

En las imágenes que compartió, el hombre la abraza, pero siempre desde un ángulo que le dificulta ver bien su cara, lo que ha avivado las especulaciones. Hasta ahora, ella no ha compartido detalles sobre quién es, ni ha confirmado si se trata de alguien del mundo del espectáculo o de una persona completamente ajena a la vida pública.

¿Quién es Mariana Gómez?

Además de actriz, Mariana también se ha desempeñado como cantante. Nació en Medellín en 1992 y desde pequeña mostró una gran pasión por el arte y la música. De hecho, su carrera comenzó en el canto, participando en La Voz Colombia, antes de dedicarse por completo a la actuación.

En el mundo de la televisión, ha estado en producciones muy populares como La reina del flow, Arelys Henao, entre otras. Sin embargo, uno de sus papeles más destacados llegó cuando protagonizó la telenovela La influencer, donde interpretó a una joven que aspira a hacerse famosa en las redes sociales.