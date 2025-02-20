Mateo ‘Peluche’ Varela y Norma Nivia se casan. Así fue la propuesta de matrimonio. Video

La historia de amor de Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, y Norma Nivia no ha sido tan convencional. La pareja, que se conoció mientras participaba en la tercera temporada de ‘La Casa de los famosos’ primero tuvo un tiempo de amistad, donde a él se le notaba la gran atracción que sentía por la tolimense, pero ella se mantenía como amiga.

Fue con el paso del tiempo y la convivencia que comenzó a nacer el amor entre los artistas, quienes a pesar de pronósticos que aseguraban que no sobreviviría más allá de la competencia, se intensificó.

Mateo Varela y Norma Nivia juntos contra los pronósticos

Ha pasado casi un año y Mateo y Norma se han consolidado, demostrando que el amor es una construcción. Recientemente hubo rumores de embarazo en torno a Nivia, pero luego fue claro que se trató de especulaciones.

Ahora la pareja regresa a los titulares. Este domingo 7 de junio Norma publicó en sus redes que Mateo le propuso matrimonio en medio del viaje que están disfrutando por Japón.

“Y dije SÍ! Sabemos lo que queremos como pareja, nuestros acuerdos, nuestros sueños, nuestras promesas, ya todo está hablado y nos pertenece solo a nosotros. Pero quiero ser yo quien les cuente esta hermosa noticia, soy una mujer felizmente enamorada de un hombre maravilloso que ha sido el mejor compañero que he tenido en mi vida. No somos perfectos, pero nos hacemos mejores personas al estar juntos, nos hacemos bien y con esto nos prometemos seguir haciéndolo por el resto de nuestras vidas. Te Amo @mateo_varela y te digo sí una y mil veces”, escribió la actriz que posó feliz mostrando su anillo de compromiso.

A la publicación le incluyó además el video del momento e imágenes de los dos posando en una de las calles japonesas.

En sus historias temporales, Mateo reveló que quiso sorprender a su novia, quien estaba distraída tomando fotos y le pidió a un par de turistas que le hicieran el video que ya se ha viralizado. Allí, de rodillas ‘Peluche’ le pide a Norma que sea su esposa.

Margarita Reyes, Carla Giraldo, Claudia Lozano y Alejandro Estrada fueron los primeros famosos en reaccionar deseando lo mejor a la pareja. Mateo escribió en la publicación de su novia: “Para toda la vida mi amor”

Norma de 47 años y Mateo de 33, han sido indagados sobre si la diferencia de edad y de estatura, ella mide 1,79 y él, 1,63, ha influido en la relación, algo que los dos han negado por completo destacando la importancia de la confianza y los sentimientos por encima de factores externos.

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