Médico culpable de dar ketamina a Matthew Perry es sentenciado a 30 meses de prisión

Un tribunal federal en Estados Unidos impuso este miércoles una pena de dos años y medio de cárcel al médico Salvador Plasencia, señalado de suministrar ketamina al actor Matthew Perry en el periodo previo a su fallecimiento en 2023. La decisión convierte a Plasencia, conocido en su entorno profesional como Dr. P., en el primero de los cinco acusados que recibe sentencia dentro del caso por la muerte de la estrella de Friends, según reportaron medios estadounidenses y la agencia EFE.

Durante la audiencia, celebrada en Los Ángeles, el médico afrontó las conclusiones de la investigación federal, la cual determinó que él facilitó al actor el acceso a la sustancia controlada en varias oportunidades. Y aunque no fue identificado como la persona que entregó la dosis final que ocasionó la sobredosis fatal, sí admitió que violó la ley al distribuir ketamina sin justificación médica válida. Además, ya había reconocido meses atrás su culpabilidad en cuatro cargos relacionados con la entrega irregular del anestésico.

Así fue la audiencia al médico del actor Matthew Perry

Antes de conocer su condena, Salvador Plasencia se dirigió a los familiares de Matthew Perry, quienes estuvieron presentes en la sala. Según dijo, su actuación constituyó una falla ética y profesional, y no cumplió con su deber de proteger la salud del actor. Este gesto, sin embargo, no logró convencer a la jueza del caso, quien sostuvo que las pruebas mostraban un patrón de comportamiento orientado a aprovecharse de la vulnerabilidad del intérprete, conocido por su larga lucha contra las adicciones.

El expediente judicial también mostró intercambios de mensajes entre el médico y el propio Perry, en los que quedaba en evidencia el acuerdo para suministrar la sustancia. Para la Fiscalía, esos registros demostraban que el acusado no actuaba en función de un tratamiento médico legítimo, sino motivado por el beneficio económico. Según lo expuesto en la audiencia, Plasencia obtuvo decenas de miles de dólares por su intervención en las semanas que trató al actor.

Durante la lectura de los argumentos, la jueza subrayó que la posición de confianza que un profesional de la salud ocupa frente a sus pacientes vuelve especialmente grave la conducta de Plasencia.

La familia de Matthew Perry intervino en el tramo final de la audiencia para recalcar el impacto humano del caso. Su madre y su media hermana describieron el dolor que dejó la muerte del actor y reprocharon que hubiese personas dispuestas a sacar provecho de sus problemas de consumo.

Por ahora, el proceso continúa para los otros cuatro implicados en el caso. Las autoridades federales aún no han fijado fecha para sus sentencias, pero se espera que las decisiones sobre cada uno definan el cierre judicial de la investigación iniciada tras la muerte del recordado Chandler Bing (su personaje en Friends), hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles en octubre de 2023.