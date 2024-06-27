Meghan Markle atraviesa por complejo momento familiar ¿Qué le pasó a su padre?

La familia de Meghan Markle atraviesa un momento complicado en medio de una situación de salud que afecta a Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex. Aunque los detalles han surgido de manera progresiva en medios internacionales, lo cierto es que el exdirector de iluminación vive un episodio que ha despertado preocupación entre allegados y seguidores de la familia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué le pasó al papá de Meghan Markle?

Desde finales de noviembre comenzaron a conocerse reportes sobre el estado del estadounidense, quien reside desde hace varios años en Filipinas. Lo que inicialmente se describió como una molestia en una de sus extremidades derivó en una emergencia médica severa. De acuerdo con información confirmada por su entorno cercano, Markle tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Cebú, donde los especialistas determinaron que el daño era mucho más grave de lo pensado.

Los médicos encontraron un coágulo que comprometió la circulación en su pierna izquierda, lo que produjo un deterioro acelerado del tejido. Fuentes consultadas por distintos medios internacionales aseguran que el pie había perdido vitalidad y mostraba signos de necrosis, por lo que la intervención era inminente para salvarle la vida. Ante esa situación crítica, el equipo médico decidió proceder con una amputación por debajo de la rodilla durante una cirugía que se prolongó cerca de tres horas.

Tras la operación, Thomas Markle fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos, donde continúa bajo observación estricta. La prioridad, de acuerdo con especialistas citados por la prensa extranjera, es evitar infecciones severas que puedan complicar su recuperación, entre ellas la sepsis o la gangrena, riesgos habituales en casos de esta naturaleza. Su movilidad futura dependerá del proceso de cicatrización y de las terapias que pueda iniciar una vez su condición sea más estable.

La noticia volvió a poner su nombre en la conversación pública, especialmente por la exposición mediática que rodea a la familia desde que Meghan Markle contrajo matrimonio con el príncipe Harry. En medio de esta situación, un portavoz de la duquesa confirmó que ella ha intentado comunicarse con su padre para conocer de primera mano su estado, un gesto que ha generado interés debido a la distancia emocional que se ha hecho evidente entre ambos en los últimos años.

Por ahora, no se han compartido nuevos partes médicos ni se ha informado cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado. Lo que sí es claro es que la familia enfrenta un escenario delicado, marcado por la incertidumbre y por un proceso de recuperación que será largo y exigente para Thomas Markle, quien continúa acompañado por personas cercanas en Filipinas mientras avanza su evolución clínica.