Michelle Char, reina del Carnaval sufrió acoso en La Guacherna. Así se pronunció

En el tradicional desfile de La Guacherna, que hace parte de las actividades del Carnaval de Barranquilla, se presentó un lamentable hecho que vulneró a la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández.

Los videos sobre lo ocurrido han rotado en las redes sociales generando repudio por los hechos y solidaridad con la reina. Las imágenes dan cuenta de que Michelle, en medio de la fiesta y la alegría de la actividad, fue sorprendida cuando un hombre que se acercó bastante a ella para tomarle una fotografía, terminó besándola en la boca, sin su consentimiento.

El material que se viralizó tiene de fondo una voz que expresa: “Oigan, me besaron en la boca”, allí se ve que la reacción de la soberana es de desconcierto y luego, se aparta evitando algún contacto adicional. Más adelante la reina se ve como si lo ocurrido la hubiera llevado al llanto.

Loos comentarios surgidos como reacción al material son en su mayoría de rechazo absoluto al acto de acoso hacia la beldad, así mismo hay ciudadanos digitales que consideran urgente identificar al acosado. En general, los cibernautas no justifican de ninguna manera lo acontecido y califican al mencionado individuo como ‘machista’, irrespetuoso’ y ‘acosador’.

“No sé si fue con culpa o si fue sin culpa”, Reina del Carnaval sobre lo ocurrido en La Guacherna

Por su parte, la reina de la fiesta colombiana más famosa del país, se habría pronunciado, según consigno El Tiempo sobre el hecho e hizo un llamado a la paz y evitar cualquier expresión de odio:

“Oigan he visto muchos comentarios que hablan sobre el beso de la guacherna y están buscando el usuario del muchacho que lo hizo. Yo no sé si fue con culpa o si fue sin culpa, en realidad era un momento de euforia, yo estaba abrazando, me le estaba tirando encima a la gente, tal vez me jaló, tal vez fue una mala pasada y quedamos no sé…” escribió la soberana que explicó que ella estaba bien y de alguna manera, excusó la conducta del individuo.

“Simplemente todo se salió pues de control, pero no debemos fomentar odio. Si para mí yo estoy bien, lo último que quiero yo es fomentar rabia y odio contra él que no sé quién es, no lo conozco, pero igual estoy segura que no lo hizo de mala intención y ya pasó. Por favor, no odio“.

Aquí más noticias que son tendencia