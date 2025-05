Miguel Santacoloma sobre el EDC: “Colombia no ha visto un festival de esta magnitud”

El universo de la música electrónica se expande cada vez más. Insomniac y Páramo Presenta anunciaron este martes 13 de mayo la llegada del festival Electric Daisy Carnival (EDC) a Medellín, Colombia, en octubre de 2026, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Este evento marcará un nuevo capítulo en la expansión global de EDC, tras ediciones exitosas en otros países como México, China y Tailandia

EDC Colombia busca ofrecer una experiencia que combine música electrónica, arte y comunidad, apoyada en la colaboración con Páramo Presenta, y enfocada en la cultura local.

El festival contará con artistas de renombre, escenarios inmersivos, arte a gran escala, atracciones de carnaval y elementos que reflejen la identidad cultural de Medellín. Más detalles se anunciarán próximamente.

Miguel Santacoloma, director de comunicaciones de Páramo Presenta, habló con Vea sobre el anuncio del festival que espera más de 50 mil asistentes, los retos de producción y la forma en la que se logró el acuerdo para que el EDC fuera una realidad de nuevo en Sudamérica luego de haber pasado por Brasil.

Páramo Presenta anunció este martes su asociación con Insomniac, promotores del EDC, uno de los festivales de electrónica más grandes del mundo ¿cómo se dio este acuerdo?

Insomniac es una de las promotoras de música electrónica más grandes del mundo. Hacen festivales en diferentes ciudades, y nuestra ilusión era poder traer una marca de música electrónica muy fuerte y consolidada, pero que no fuera un escenario, o una de las tantas experiencias, sino que fuera completa, con todos los escenarios y lo que ofrece uno de estos grandes festivales. El EDC es el evento más grande a nivel mundial en cuanto a convocatoria, mucho más que Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, etc, y eso da una idea de cómo es la magnitud del montaje y la propuesta creativa.

¿De dónde nace la idea de traer el EDC a Colombia? ¿cuál es el plus que lo hace diferente a los demás eventos?

Este festival tiene más de 30 años y empezó en una bodega en Los Ángeles. Creció tanto, que ahora se hace en el Autódromo de Las Vegas durante un fin de semana y convoca a más de 500.000 personas que llegan de todo Estados Unidos y muchas partes del mundo a disfrutar. Con ese objetivo empezamos a establecer relaciones con Insomniac desde hace más de un año, viendo la posibilidad de traer la marca acá. El director y fundador del EDC, Pasqale Rottela, fue clave para que esto fuera realidad. Estamos hablandod e un festival que se presenta en México, Tailandia, China, Corea y Brasil.

¿Por qué Medellín?

La prioridad de Insomniac para llegar a un acuerdo en otro país es que exista la infraestructura para llevar toda la experiencia. Para ellos lo importante es que se viva todo completo y no por partes, y poder llegar a un acuerdo con ellos exigía una investigación y una búsqueda de un venue que cumpliera con todos los requerimientos. En Colombia son pocos los espacios que tienen la estructura y el espacio para albergar un evento de estos, y afortunadamente encontramos en Medellín la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Es importante destacar que no es solo el estadio, sino toda la estructura deportiva que lo acompaña. Es enorme. Más allá del lugar, no es secreto para nadie que uno de los atractivos más grandes de la ciudad es esa combinación de la naturaleza con la urbanidad y el clima.

Anunciaron el evento faltando más de un año para su realización, ¿por qué?

Mucha gente se está preguntando lo mismo. Quisimos contar que esto ya es una realidad, pero también somos conscientes de que necesitamos un tiempo que vaya acorde a esa necesidad y a esa exigencia de producción porque, sin duda, Colombia no ha visto algo de esta magnitud.

La electrónica ha tomado mucha fuerza en los últimos años, ¿qué verán los asistentes al EDC?

La comunidad que disfruta de la música electrónica ha sido protagonista de la escena el entretenimiento en vivo en Colombia desde hace décadas. Los raves que se hacían hace muchos años en el parque Jaime Duque y demás fueron construyendo la escena. Hoy en día vemos festivales muy consolidados, como el Baum, que está próximo a cumplir 10 años, grandes DJs que se han presentado en estadios y arenas, como Kygo o Carl Cox. La evolución es evidente, y Medellín también ha tenido sus propios festivales de electrónica, que han nacido y crecido allá, pero un festival con estas características hacía falta.

ECD, un festival de región

Este festival no es solo de ciudad ni de país, sino también de región. Mucha gente de afuera va a asistir, y creo que ya es hora de que, como país, dejemos esos regionalismos y esas barreras a un lado, y entendamos que estos eventos nos dan ventajas a todos, porque Bogotá es la capital, la ciudad más grande y con mejor infraestructura y un público enorme, pero está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y algunos artistas no toleran eso. Otras ciudades tienen la oportunidad de recibir eventos y artistas, no solo la capital, y eso está bien.