Miss Jamaica demanda a Miss Universo por caída durante el certamen: esto se sabe

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, presentó una demanda contra la organización del certamen por el accidente que sufrió durante la competencia preliminar realizada en Tailandia. La modelo cayó por un hueco que había en el escenario y sufrió graves lesiones que, según su denuncia, han cambiado su vida.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025, durante la competencia preliminar de vestidos de gala. Henry caminaba por la pasarela cuando cayó aproximadamente 1,5 metros por una abertura que, según la demanda, no estaba señalizada ni cubierta. La representante perdió el conocimiento tras el impacto y tuvo que ser trasladada a un centro médico.

Ahora, casi un año después del accidente, Miss Jamaica volvió a hablar públicamente sobre lo ocurrido y decidió llevar el caso ante los tribunales. El proceso deberá establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si las condiciones del escenario incumplieron los estándares de seguridad que debían garantizarse durante el certamen.

Las acusaciones de Gabrielle Henry contra Miss Universo

De acuerdo con la demanda presentada el 21 de septiembre de 2026 ante un tribunal de Delaware, Gabrielle Henry sostiene que el hueco en el escenario representaba un peligro que no fue advertido adecuadamente a las concursantes. También afirma que las luces dirigidas hacia ella dificultaban la visibilidad mientras realizaba el recorrido.

La modelo asegura que estaba siguiendo la coreografía establecida para la presentación y rechaza versiones según las cuales se habría salido de la posición indicada durante la caminata. La demanda señala además que otras participantes habían expresado preocupaciones relacionadas con la iluminación y las condiciones del escenario.

Miss Jamaica sufrió una lesión cerebral traumática y otras lesiones como consecuencia de la caída. Permaneció hospitalizada en Tailandia hasta el 10 de diciembre de 2025 y posteriormente continuó recuperándose en su país natal.

Según los documentos judiciales, las consecuencias también afectaron su carrera profesional. Gabrielle Henry se encontraba realizando su formación como oftalmóloga y sostiene que las secuelas del accidente le impidieron retomar su residencia médica. Por esta razón, la demanda incluye reclamaciones relacionadas con gastos médicos, pérdida de ingresos y afectaciones profesionales.

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¿Qué dice Miss Universo?

La demanda está dirigida contra Miss Universe Organization, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA. Henry reclama, entre otros conceptos, responsabilidad por negligencia y por las condiciones de seguridad del escenario.

La Organización Miss Universo, por su parte, ha señalado que la producción del certamen de 2025 en Tailandia, incluyendo aspectos relacionados con el escenario, el recinto y la seguridad, estaba bajo responsabilidad de los organizadores locales, entre ellos Miss Grand International y Miss Universe Thailand.

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La organización también ha afirmado que cubrió los gastos hospitalarios de Henry durante su atención en Tailandia y posteriormente en Jamaica. Además, aseguró que le ofreció un cargo como embajadora de buena voluntad.

Uno de los principales puntos de discusión será determinar qué entidad tenía responsabilidad sobre las condiciones del escenario durante la competencia. Mientras la organización apunta hacia los productores locales, la demanda sostiene que Miss Universe Organization también tenía control sobre la manera en que se desarrollaba la producción.

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