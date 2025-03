Mónica Fonseca reveló qué le pasó a Juan Pablo Raba y por qué está hospitalizado

Este martes 4 de marzo, Vea tuvo una charla con Juan Pablo Raba, a propósito del estreno de su obra de teatro ‘Respira’ en la que comparte escena con Cristina Umaña, bajo la dirección de Nicolás Montero.

El actor, que también funge como productor del montaje, estaba feliz con este nuevo reto, y explicó que volver al teatro y a esa exigencia lo hace sentir en una plenitud profesional absoluta. Las buenas noticias también estaba por el lado del estado de salud de su hijo Joaquín, quien fue sometido a una intervención quirúrgica, pero justo ese día regresaba al colegio y a su normalidad. Curiosamente también mencionó lo importante que es la salud como tal. Como es costumbre del actor, predominó su actitud de agradecimiento permanente. Juan Pablo es de esas personas que recibe las situaciones, así no sean del todo favorables con gratitud.

El actor, que vimos en ‘Noticia de un secuestro’ y ‘Distrito salvaje’ presentó la mencionada obra el miércoles 5. Allí estuvieron muchos de los amigos de él y de Cristina llenándolos de aplausos tras un estreno impecable. Sin duda les esperaba una temporada maravillosa.

No obstante, intempestivamente este jueves 6 la temporada quedó suspendida por unos días, ya que Juan Pablo sorprendió al aparecer en una clínica. Aunque no detalló mucho sobre lo que le ocurría, era evidente que se trataba de una situación de cuidado. “Este es un mensaje que no quisiera tener que dar en este momento, después del principio de años tan absurdamente acontecido que hemos tenido, pero me veo en la obligación de hacerlo por nuestro público de Respira, ya que teníamos función esta noche y desafortunadamente vamos a tener que cancelarla”, comenzó expresando en sus historias de Instagram.

“Estamos ya haciendo el protocolo debido. Les quiero pedir disculpas, de cierta manera, surgió algo que se sale completamente de mis manos. Estoy bien, pero tengo que ocuparme de algunas cosas. Ya les contaré todo este periplo”, dijo el actor sin entrar en mayores detalles.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Raba?

Este viernes en la mañana fue su esposa Mónica Fonseca quien se pronunció en redes y publicó lo que denominó un “Resumen ejecutivo”. La conductora explicó parte de la situación y pidió paciencia a quienes tenían sus tiquetes para la obra. “Si, otra vez en la clínica pero esta vez el paciente es otro. Gracias por sus mensajes y especialmente gracias a quienes con tanta paciencia han recibido nuestro mensaje de cambio de fecha y otras alternativas por si ya tenían su entrada de RESPIRA (la obra)”.

Luego indicó: “La vida pasa-y mientras que se esté vivo pues hay posibilidades de que la vida siga pasando. Esa es la buena noticia. JP está en proceso de recuperarse de un evento de salud particularmente asustador”, reconoció sin detallar qué fue exactamente lo que ocurrió.

Luego, destacó que la buena salud de su esposo, quien permanecía en cuidados intermedios, le ha permitido transitar este momento: “Gracias a su buen estado físico, su corazón sano, sus pulmones fuertes y entrenados, más una cabeza que pudo mantenerse en calma en un evento delicado- puede seguir contando la historia. Así que, esperamos pronto compartirles que ya vienen las fechas nuevas de ese encuentro tan especial con el público en el teatro con RESPIRA”, finalizó diciendo su mensaje.

Esposa de Juan Pablo Raba explica que tuvo una embolia de aire

Al tiempo con este mensaje, corrieron rumores de que a Juan Pablo había sufrido un embolia y por ello, su situación era delicada. Vea contactó a Mónica, su esposa, quien explicó lo que el pasó al actor. “Está mucho mejor”, comenzó diciendo.

Cuando le indagamos si era verdad que había tenido una embolia dijo: “Si, En un procedimiento rutinario en sus médicos biológicos se estaba haciendo terapia de ozono. Algo pasó… y sufrió una embolia de aire. Que le causó otras cosas”.

Sin embargo, indicó que todo ha ido mejorando: “pero ya está saliendo de eso. Mucho mejor hoy”, puntualizó.

Aunque no detalló hasta cuándo estará en la clínica, fuentes cercanas al actor dijeron a Vea que por ahora están practicándole más análisis, al tiempo que sigue en observación, para cerciorarse de que todo esté normal en su sistema y no haya ningún daño. La embolia de aire o gaseosa no es muy frecuente, pero si es una situación que puede tornarse grave.

Al parecer Juan Pablo podría retomar la temporada de la obra la semana siguiente.

