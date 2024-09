Muere tiktoker en maratón de Disneylandia. Tenía 33 años y se había desmayado

Los parques de Disney suelen celebrar actividades en temporadas puntuales como la Navidad, el Año Nuevo y San Valentín. Este domingo justamente se realizó la Media Maratón previa al Halloween, en el parque de California, ubicado en Anaheim.

En la válida del 7 de septiembre corrió la estrella de TikTok, Caleb Graves de 33 años, quien había anunciado en sus redes sociales lo entusiasmado que estaba por hacer parte de esta experiencia.

Sin embargo, en esta ocasión la noticia no fue alrededor de quien ganó la carrera, sino de un evento dramático que se vivió al terminar el evento. El influencer Graves cruzó la meta hacia las 7 de la mañana, según Entertainment Weekly, y se llevó la mano al pecho en señal de molestia. Allí mismo, recibió asistencia médica, pero el desenlace fue fatal.

“El corredor cruzó la línea de meta. Tan pronto como lo hizo, uno de los trabajadores de la maratón notó que el joven se estaba tocando el pecho”, dijo en un boletín oficial al señalado medio el oficial de información pública del Departamento de Policía de Anaheim, Sargento Matt Sutter. “Se dieron cuenta de que estaba sufriendo un paro cardíaco”.

De inmediato, fue trasladado al Centro Médico Global de Anaheim donde una hora después de reportó como fallecido.

¿Quién era Caleb Graves el tiktoker que murió el Disney?

Caleb era un escritor, guionista y productor de material audiovisual, según su sitio web. Tenía 33 años y había nacido en Texas. Lanzó su primer libro de poesía, ‘Amor y otro amor’ el pasado 10 de julio.

Días antes de la maratón, Graves publicó material en el cual se mostró entusiasta, pero algo preocupado por el calor californiano y reveló que había sufrido un desmayo en uno de sus entrenamientos.

“¡El fin de semana de la media maratón de Halloween de Disney está aquí! Fui esta mañana a la expo del fin de semana de carrera de runDisney para recoger mi número, comprar un poco de mercancía y emocionarme para la carrera del domingo!” escribió, luego mencionó: “Si vas a correr este fin de semana, ¡recuerda que hará calor! Mantente hidratado y escucha a tu cuerpo. ¡Buena suerte a todos los corredores!”.

“Tengo, tal vez, alguna susceptibilidad — no sé si es temporal o a largo plazo — al calor porque estuve afuera, como, 20 minutos paseando a mi perro, solo caminando alrededor de la manzana. Hacía calor, pero me sentía bien cuando entré”, mencionó a sus seguidores. “Y luego, como, 10 minutos después de que entré, simplemente me desmayé, me quedé dormido, sin control sobre mi cuerpo. Fue agotamiento por calor, porque solo me ha pasado una vez antes”. detalló.

Por su parte, el portavoz de Disneylandia Jessica Good, envió un comunicado oficial sobre lo ocurrido. “Estamos profundamente entristecidos por esta trágica pérdida y nuestros corazones están con la familia y seres queridos de Caleb durante este difícil momento”.

