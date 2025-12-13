Muerte de Peter Greene, actor de ‘La máscara’: investigan misteriosas heridas

El fallecimiento de Peter Greene continúa generando preguntas una semana después de que su cuerpo fuera hallado en su apartamento de Nueva York. El actor, recordado por sus papeles en Pulp Fiction y La máscara, murió el pasado 12 de diciembre a los 60 años, hecho que fue confirmado entonces por su representante, Gregg Edwards.

En ese momento, se informó que no había claridad sobre las circunstancias del deceso, sino que el intérprete, reconocido por construir algunos de los villanos más impactantes del cine de los noventa, fue encontrado sin vida tras un aviso inicial de vecinos y la posterior verificación de las autoridades.

Desde entonces, las reacciones de colegas y seguidores han estado acompañadas de una misma inquietud: qué ocurrió realmente en las horas previas a la muerte de Peter Greene.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Peter Greene?

A partir de la información conocida en los últimos días, fuentes policiales citadas por medios estadounidenses señalan que el cuerpo del actor de 60 años presenta “algunas lesiones” cuyo origen aún no se ha logrado determinar.

Los investigadores no han precisado de qué tipo son estas heridas ni han explicado en qué parte del cuerpo fueron halladas. Además, se mantienen a la espera de estudios adicionales para establecer si guardan relación directa con la causa de muerte.

Las autoridades no descartan cualquier tipo de escenarios posible. De acuerdo con las versiones difundidas, se contemplan distintas líneas de investigación que van desde un hecho accidental hasta situaciones más complejas, como un acto violento, un episodio autoinfligido o un evento asociado al consumo de sustancias. Por ahora, ninguna de estas posibilidades tiene mayor peso que otra y todas permanecen bajo revisión.

Así encontraron el cuerpo de Peter Greene

La secuencia de hechos previa al hallazgo también continúa siendo materia de análisis. La policía ingresó al apartamento del actor luego de realizar un welfare check, procedimiento activado por reportes de residentes del edificio que aseguraban haber escuchado música a alto volumen durante varios días sin obtener respuesta del actor. Para acceder al inmueble fue necesario el acompañamiento de un cerrajero.

Una vez dentro, los agentes encontraron el cuerpo de Peter Greene en el área principal del apartamento. La descripción de la escena no ha sido divulgada en detalle, como medida para proteger la integridad de la investigación, y no se ha confirmado si había algún elemento adicional que permitiera orientar una hipótesis preliminar.

Hasta ahora, no existe un reporte definitivo por parte del médico forense ni un pronunciamiento concluyente de la policía. Los organismos encargados del caso han insistido en que la investigación sigue abierta y que cualquier hipótesis debe manejarse con prudencia, mientras se completan los análisis correspondientes.

