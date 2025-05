Aparece testigo de la muerte de Valeria Márquez que dice haber visto quién disparó

La muerte de Valeria Márquez, reconocida influencer mexicana, que fue baleada en su salón de Belleza, de Jalisco, mientras realizaba un ‘en vivo,’ sigue siendo investigada por las autoridades locales, que han catalogado el caso como un feminicidio.

Cerca de 20 personas han sido entrevistadas desde que se cometió el crimen.

Valeria, que desde Blossom The Beauty Lounge, su salón ubicado en la exclusiva zona de Zapopan, ofrecía servicios estéticos y mostraba su trabajo a miles de seguidores que incluía también revelar tips y consejos de belleza, tenía 23 años.

Hasta el momento, se ha mencionado que un supuesto domiciliario habría llegado con una encomienda o entrega para ella y le habría proporcionado las heridas mortales con un arma de fuego.

EL testimonio de la supuesta testigo de la muerte de Valeria Márquez

Sin embargo, ahora aparece un supuesto testimonio de una mujer, que ha preferido mantener su identidad bajo reserva y cuyo nombre en los medios ha trascendido como Paola. Ella asegura que no fue el repartidor quien acabó con la vida de la generadora de contenido.

“Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice: ‘Oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti’. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo: ‘Mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”, contó la joven de 23 años a sus seguidores antes de perder la vida.

Cuando se refiere a Érika, habla de una de sus empleadas.

Según el nuevo testimonio, habría sido justamente esta empleada quien habría disparado contra la influencer.

Fue el canal de YouTube de Mafian, manejado por Fabián Pasos, que contó que realizó una entrevista con “Paola”, quien teme represalias. Según su testimonio, ella se encontraba en la puerta externa del salón de belleza de Márquez, viendo la lista de precios, cuando asegura, vio el crimen.

Según el relato de Paola, un hombre que parecía ser el repartidor ingresó al lugar y, al preguntarle a Valeria si era ella, la influencer respondió afirmativamente. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación contradice la versión que ha trascendido.

“Erika sacó una pistola y le disparó”, asegura supuesta testigo

“No había nadie, más que ellas dos y el muchacho que entró. Yo estaba en la puerta viendo los horarios del cristal… Él iba a sacar algo de la mochila. Pero en ese momento, Erika sacó una pistola y le disparó a Valeria tres veces. Fue ella quien le disparó tres veces y no sé si fue él quien disparó el siguiente, porque hay un cuarto balazo que yo escuché, pero yo ya estaba en la esquina agarrando el taxi para irme. Yo me asusté, al principio pensé: ‘¿Esto qué? ¿Será que están grabando alguna escena?’ Ya cuando vi a Valeria de lado y con sangre, me asusté y dije ‘No, esto es real’, pero ya se había ido el repartidor corriendo y yo me fui también”, mencionó la supuesta testigo.

Dentro de lo que ha establecido fue Erika quien interrumpió la transmisión del ‘en vivo’. Sobre los señalamientos que ha habido contra ella, su abogada, Jazmin Escamilla, ha dicho que apagó la transmisión por respeto a la víctima.

En su testimonio, Paola detalló: “Quise correr cuando corrió el repartidor, pero me fui caminando porque me asusté y traté de disimular como que no vi nada. Le vi el arma a la muchacha y cuando salió traía el arma en la mano. De hecho, cuando yo le hice la parada al taxi, me iba a subir y cuando yo abrí la puerta escuché otra detonación, pero ya no vi si le disparó más a Valeria o no”.

Las autoridades aún no se han pronunciado sobre esta nueva versión de los hechos.

