Muerte del hermano de Arcángel: mujer que fue hallada responsable recibió su condena

El proceso judicial por la muerte de Justin Santos, hermano del cantante Arcángel, llegó a su etapa final con la decisión de un tribunal en Puerto Rico, que dictó la pena que deberá cumplir Mayra Nevárez Torres, señalada como responsable del accidente de tránsito ocurrido en noviembre de 2021.

El fallo pone fin a un caso que generó amplia atención mediática y un profundo impacto en la familia del artista.

La condena por la muerte de Justin Santos, hermano de Arcángel

De acuerdo con las autoridades, Nevárez Torres conducía en estado de embriaguez y en contravía cuando chocó contra la motocicleta en la que se desplazaba Justin Santos, de 21 años, quien falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. Desde entonces, el caso avanzó por distintas etapas legales hasta llegar a la decisión definitiva del tribunal.

Durante la audiencia final, el tribunal impuso una pena de 15 años de prisión, la cual deberá cumplirse de manera efectiva. Sin embargo, se descontará cerca de un año correspondiente al tiempo que la acusada permaneció bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso judicial.

La decisión fue respaldada por la Fiscalía, que insistió en la gravedad de los hechos y en la necesidad de una sanción proporcional.

Él era Justin Santos, hermano de Arcángel. Fotografía por: Instagram @justinprrra

En el desarrollo de la audiencia, Mayra Nevárez Torres ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima y expresó arrepentimiento por lo ocurrido. A pesar de este pronunciamiento, el tribunal consideró determinantes factores como la conducción temeraria, el consumo de alcohol y la pérdida de una vida joven, descartando así la posibilidad de una pena menor o alternativas a la cárcel.

La defensa había solicitado una sanción reducida, argumentando que la acusada no contaba con antecedentes penales y que había mostrado cooperación con la justicia. Sin embargo, el tribunal dio mayor peso a los agravantes del caso y ratificó que la pena debía cumplirse en prisión.

Hasta el momento, Arcángel no ha emitido un pronunciamiento público tras la decisión judicial. No obstante, a lo largo del proceso se mantuvo atento al desarrollo del caso de su hermano Justin y expresó en distintas ocasiones su inconformidad con algunas determinaciones adoptadas por la justicia.

