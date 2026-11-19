Según TMZ y The New York Post un hombre que abofeteó a una mujer en el muelle de Santa Mónica, California en la tarde del lunes 16 de noviembre, posteriormente saltó, ante la mirada de los turistas que visitaban el lugar.

Luego el individuo fue hallado sin vida en las aguas del océano y posteriormente fue identificado como Alexander Haskin, un actor que apareció en la serie ‘You’ de Netflix y en el policaco The Rookie.

El médico forense del condado de Los Ángeles identificó plenamente al actor de 38 años, pero aún no ha trascendido las causas de su deceso, no obstante se cree que murió ahogado.

Las autoridades llegaron al mencionado muelle de Santa Mónica, uno de los sitios turísticos de la zona, alrededor de las 4 de la tarde al recibir el anuncio de que alguien se habría lanzado.

50 minutos después, un vídeo captó a los funcionarios sacando un cadáver del agua.

Padre del actor de ‘You’ se muestra desconcertado con lo ocurrido con su hijo

Según reportaron medios locales, los testigos del incidente mencionaron que el hombre había estado discutiendo con una mujer, con quien habría llegado al lugar, luego la habría abofeteado y posteriormente saltó por encima de la barandilla.

Su padre, Dana Haskin, veterano de la Patrulla de Carreteras de California, declaró al California Post que la última vez que supo de su hijo fue la madrugada del lunes y no vio nada anormal en su comportamiento.

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Dijo que su hijo no parecía angustiado antes del incidente y estaba deseando pasar el Día de Acción de Gracias con su familia.

El padre de Alexander tampoco sabía quién era su acompañante y dijo que su hijo sabía nadar y que no tenía ni idea de por qué se tiraría del muelle.

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Sospecha que Haskin pudo haber tomado una decisión precipitada en un momento de emoción.

“En el fragor del momento, ¿quién sabe de lo que es capaz el cerebro humano?”, dijo. “Sigue siendo un gran misterio para nosotros… seguimos preguntándonos por qué”.

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El actor fallecido también sirvió en la Fuerza Aérea como policía militar y trabajó como entrenador personal, según contó su padre.

Se graduó del Long Beach City College en 2010. Dana dijo que Alexander tenía tres hermanos y una hermana.

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