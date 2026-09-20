Murió actriz colombiana recordada por ‘Don Chinche’, ‘Los Cuervos’ y otras producciones

La actriz colombiana Socorro Ortega, recordada por su participación en la comedia ‘Don Chinche‘ (1982-1989), falleció el pasado viernes 18 de septiembre de 2026. La noticia fue difundida en redes sociales por personas que destacaron su trabajo en la televisión nacional y su recordado personaje de ‘La Caleña‘.

La partida de la intérprete generó mensajes de luto entre quienes recuerdan su participación en una de las producciones más representativas de la televisión colombiana. Sin embargo, hasta ahora no se conocen las circunstancias del fallecimiento.

Un repaso por la carrera de Socorro Ortega

Socorro desarrolló parte de su trayectoria artística durante las décadas de 1980 y 1990. Además de ‘Don Chinche’, su carrera incluye participaciones en ‘Revivamos Nuestra Historia: El Bogotazo‘ (1984) y ‘Camila‘ (1986).

Ortega hizo parte del elenco de ‘Don Chinche’, serie creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo, que llegó a la televisión en 1982 y permaneció al aire hasta 1989. La producción, protagonizada por Héctor Ulloa, retrató las situaciones cotidianas de los habitantes de un barrio bogotano y se convirtió en una referencia del humor nacional.

Su trayectoria en la televisión colombiana también incluyó participaciones en producciones como ‘El Virrey‘, ‘La Mala Hierba‘, ‘Los Cuervos‘, ‘El Camaleón‘ y ‘¿Por qué Mataron a Betty Si Era Tan Buena Muchacha?‘, entre otras telenovelas. Además, participó en otras historias de ‘Revivamos Nuestra Historia’, entre ellas ‘Heroínas‘ y ‘Nariño‘.

La actriz también desarrolló su trabajo en el cine y el teatro, además de participar en numerosos episodios de producciones unitarias. Su recorrido por las artes escénicas colombianas abarcó distintos formatos y géneros, más allá de la comedia por la que fue reconocida por el público.

La partida de Socorro Ortega también generó reacciones entre quienes compartieron con ella en el medio artístico y en los espacios de grabación de la televisión nacional. Víctor Hugo Morant, quien hizo parte del elenco de ‘Don Chinche’, expresó su tristeza por la muerte de la actriz y amiga.

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“Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega. Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a su familia”, escribió el actor en un mensaje de despedida, acompañado de un corazón negro. A estas palabras reaccionaron otras figuras de la pantalla chica, como Cristina Campuzano, Alexandra Restrepo y Consuelo Luzardo, quien escribió: "Sigue tu camino de luz, querida Socorro".

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