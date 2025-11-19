Murió Alberto Amaya, productor de Yuruparí y La boda del acordeonista. Esto se sabe

“Recibimos y compartimos con hondo pesar la noticia del fallecimiento del productor y maestro Alberto Amaya. Extendemos un abrazo solidario a sus familiares, colegas y amistades en este difícil momento”, anunció la sociedad de gestión Redes -Red de escritores audiovisuales- al confirmar el fallecimiento de Alberto Amaya, reconocido productor y realizador de cine y televisión.

¿Quién era Alberto Amaya?

El fallecido productor estudió un Master en Ciencias en radio y Televisión; también obtuvo su título como maestro en Ciencias de la Televisión y la Radio del College de Brooklyn y licenciado en Artes por el College de Queens.

Fue productor general de la Compañía de Informaciones Audiovisuales del Ministerio de Comunicaciones, entre 1992-1999. Dentro de los trabajo que realizó con la entonces productora estuvo la serie De amores y delitos, El alma del país, Talentos, Travesías, Yuruparí y Nukak-Maku. También fue productor ejecutivo de apuestas como La primera noche, La boda del acordeonista, Ensalmo, Lo mejor de mis navajas, Aroma de muerte, La pasión de Gabriel, Dos mujeres y una vaca, y Semana de pasión. Como realizador estuvo en Lo que la tierra no perdona y La paradoja del brillo.

Amaya también se desempeñó como Jefe de producción, Productor Asociado y Montaje de varios proyectos.

La editorial de la Universidad Nacional también lamentó la partida del productor. “Con profundo pesar lamentamos la partida de Alberto Amaya Calderón, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, antiguo director de la Editorial UNAL y productor cinematográfico y documental. Acompañamos a su familia y seres queridos“, escribió en su cuenta de Instagram sobre el fallecimiento de quien también fue docente de esa universidad.

De momento, no han trascendido las causas de la muerte del productor.

Sobre la despedida de Alberto Amaya, se sabe que será velado en la Funeraria la Candelaria Chico, Calle 98 No. 18A - 23 Sala 1 VIP Mayor nuestra señora, a partir del jueves 20 de noviembre a las 10:30 a.m. Las exequias serán Parroquia Cristo Rey. 10:30 a.m.

Aquí más noticias que son tendencia