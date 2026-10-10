Murió cantante colombiano que hizo historia con ‘Grito Vagabundo’ y otros clásicos

Una de las voces que acompañó algunas de las etapas más recordadas de la música tropical colombiana se apagó. Su historia comenzó a finales de los años 70 y lo llevó a compartir escenarios y grabaciones con figuras destacadas de la salsa, en una carrera que también tuvo capítulos importantes fuera del país.

Se trata de Álvaro Pava, conocido como Alvarito Pava, cantante barranquillero que alcanzó reconocimiento como una de las voces de La Sonora Dinamita durante los años 90. Su interpretación de canciones como ‘Mil Horas’ y ‘Grito Vagabundo’ lo vinculó con una de las agrupaciones más populares de la música tropical colombiana.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Álvaro Pava?

La noticia del fallecimiento de Álvaro Pava fue confirmada por Discos Fuentes a través de una publicación en la que se lamentó la partida del cantante, recordado por su participación en algunas de las agrupaciones más representativas de la música tropical colombiana.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del maestro Álvaro Pava, una de las voces más célebres de la salsa, la cumbia y la música tropical de los años 80s y 90s”, expresó la compañía discográfica en su mensaje de despedida.

Alvarito Pava murió el viernes 9 de octubre de 2026, a los 65 años, en Monterrey, México, ciudad en la que residía desde hacía aproximadamente 18 años, según informó el medio barranquillero Zona Cero.

Sobre las circunstancias de su muerte, el mencionado medio reportó que el cantante permaneció varios días hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a una neumonía severa. De acuerdo con esa publicación, la complicación respiratoria derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La noticia también fue replicada por medios mexicanos, que destacaron que el artista falleció en el país donde había continuado desarrollando su carrera musical durante cerca de dos décadas. Por ahora, la información publicada por la prensa sobre su estado de salud constituye la principal referencia disponible acerca de los últimos días del intérprete.

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En su publicación, Discos Fuentes también recordó el vínculo del cantante con La Sonora Dinamita, agrupación de la que hizo parte durante la década de los 90 y con la que quedó asociado a varias canciones conocidas por el público. El mensaje de la compañía se centró en su legado musical y no incluyó detalles adicionales sobre la hospitalización ni sobre las circunstancias del fallecimiento.

“Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones. Descansa en paz, Maestro. Tu voz será eterna”, concluyó el sello discográfico en su homenaje al artista.

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Un repaso por la carrera de Álvaro Pava

Nacido en Barranquilla, Álvaro Pava Angulo comenzó su camino en la música desde muy joven. Sus primeros pasos estuvieron ligados al grupo Súper Star, hasta que el maestro Adolfo Echeverría lo incorporó a su orquesta cuando tenía apenas 16 años. Allí se desempeñó como corista y voz principal, e interpretó canciones como ‘El guayabo’ y ‘Julio Calderón’. También participó en los coros de ‘Inmaculada’, un tema que se convirtió en una tradición musical de la temporada navideña en Barranquilla.

En 1985, Pava pasó a la orquesta de Germán Carreño, con la que se destacó en canciones como ‘Salón burrero’ y ‘La rabiosa’. Más adelante hizo parte de Los Titanes, agrupación dirigida por Alberto Barros, con la que participó en grabaciones como ‘Apriétala’ y ‘Cuento Acabao’.

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Su recorrido también incluyó colaboraciones con Fruko y sus Tesos, Los Latin Brothers, Los Tupamaros, Los Ocho de Colombia, el Grupo Caneo y la orquesta de Pastor López. En 1986, además, participó como corista en una presentación de Héctor Lavoe en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

En su recorrido artístico, Álvaro Pava también tuvo su propio proyecto musical: Álvaro Pava y su Orquesta. En 1991 publicó el álbum ‘Casualidades’, una producción que da cuenta de su faceta como líder de agrupación, más allá de su participación como vocalista en orquestas como Los Titanes y La Sonora Dinamita.

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Uno de los capítulos más reconocidos de su trayectoria fue su paso por La Sonora Dinamita, agrupación con la que se vinculó a mediados de los años 90 y cuya música lo llevó a conectar con públicos de distintos países. Entre las canciones asociadas a su voz figuran ‘Mil Horas’, versión en cumbia del tema popularizado por Andrés Calamaro, además de ‘Grito Vagabundo’, ‘Pilar’ y ‘La Suavecita’. Durante cerca de 18 años residió en Monterrey, México, donde continuó su actividad artística como una de las voces de la agrupación.

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