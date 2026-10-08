Murió Ana María Arango. ¿Qué le pasó a la actriz de 'La Pola' y Vuelo secreto'? Esto se sabe

Este jueves 8 de octubre se confirmó el fallecimiento de la actriz Ana María Arango Cardinal. La bogotana de 76 años dedicó más de cinco décadas a la interpretación actoral.

La inolvidable María Elvira de ‘Vuelo secreto’

Inicialmente comenzó a estudiar Antropología, en la Universidad de Los Andes, pero pronto se inclinó por la actuación al hacer parte del grupo de teatro de universitario. Dentro de sus roles más recordados se incluyen los realizados en producciones como La Pola, Francisco el matemático, Hasta que la plata nos separe, La casa de las dos palmas y Un bandido honrado y las películas como Retratos en un mar de mentiras y La pachanga. Uno de los papeles más recordados por los televidentes fue el de María Elvira, la secretaria de la comedia ‘Vuelo secreto’, rol que desempeñó en la década de los años 90.

La última producción en la que los televidentes la vieron fue en la serie premiada por MinTic ‘Las mujeres de mi casa’, donde personificó a la Tía Yoli.

La muerte de Ana María fue confirmada por su mánager Mónica Forero, de la oficina Armónika, mediante sus redes sociales, allí publicó un emotivo escrito sobre su personalidad y su carrera.

"Hoy despido a una mujer que llenó de sabiduría, de alegría a quienes tuvimos el privilegio de compartir a su lado. Estoy segura que se gozó cada paso de su vida. Una mamá maravillosa, una abuela inigualable y una actriz que este país recordará por siempre. Anita, no tienes ni idea como te voy a extrañar. Tus sabios consejos, tu amor incondicional, me enseñaste a vivir muchas cosas a través de tu experiencia. Tu larga carrera como actriz, seguro dejará una huella imborrable para las nuevas generaciones. El paraíso te espera con los brazos abiertos porque un Alma como la tuya merece un gran recibimiento. Descansa en paz mi Anita. Nos volveremos a encontrar, bailaremos salsa e iremos al áshram que nos prometimos. Tu Monis”, puntualizó su representante.

Talentos como Luisa Fernanda Giraldo, Yesenia Valencia y Ana Cristina Botero reaccionaron a la publicación.

De momento, se ignora la causa de la muerte de la actriz.

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