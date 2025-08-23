Murió Brent Hinds, fundador de conocida banda de metal. Sufrió accidente de tránsito

El mundo del rock y el metal está de luto. Brent Hinds, reconocido guitarrista y miembro fundador de la banda estadounidense Mastodon, falleció en un accidente de tránsito en Atlanta.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles 20 de agosto, alrededor de las 11:35 p. m., cuando el músico se desplazaba en su motocicleta Harley Davidson por la intersección de Memorial Drive y Boulevard. Según reportaron las autoridades locales, un vehículo BMW SUV no respetó la señal de paso y terminó embistiéndolo. El departamento del médico forense del condado de Fulton confirmó su deceso en el lugar.

Reacciones a la muerte de Brent Hinds, de Mastodon

La noticia causó conmoción entre sus seguidores y colegas. A través de su cuenta oficial de Instagram, Mastodon se pronunció con un emotivo mensaje en el que manifestaron estar en un “estado de tristeza y dolor insoportables”. La publicación estuvo acompañada de una imagen del guitarrista en el escenario, recordando sus años de giras y conciertos.

“Estamos desconsolados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas”, escribió la banda, que pidió respeto por la privacidad de la familia y allegados en este momento difícil.

Distintas figuras del rock y el metal también se unieron a las muestras de cariño y despedida. Queens of the Stone Age enviaron un mensaje desde su cuenta oficial de X: “Descansa en paz, Brent Hinds. Con amor y respeto, te vemos en el otro lado, viejo amigo”. William DuVall, cantante y guitarrista de Alice in Chains, confesó que la noticia lo dejó sin palabras y añadió: “Esto me dejó sin aliento. Descanse en paz el gran Brent Hinds”.

¿Quién era Brent Hinds?

El fallecido guitarrista será recordado como uno de los pilares de Mastodon, agrupación que cofundó en el año 2000 junto a Troy Sanders (bajo y voz), Bill Kelliher (guitarra) y Brann Dailor (batería). Con la banda editó ocho álbumes de estudio, entre ellos Leviathan (2004), Crack the Skye (2009) y Emperor of Sand (2017), con el cual obtuvieron un premio Grammy a ‘Mejor interpretación de metal’ gracias a la canción Sultan’s Curse. Su estilo como guitarrista se caracterizó por fusionar la fuerza del metal con influencias del country, el blues y el rock progresivo, lo que le dio una identidad única dentro de la escena.

La relación de Brent Hinds con Mastodon no estuvo exenta de tensiones. En marzo de 2025 se anunció oficialmente su salida de la agrupación tras 25 años de carrera, bajo el argumento de una “decisión mutua”. No obstante, el propio músico aseguró poco después que en realidad fue expulsado y expresó duras críticas hacia sus excompañeros, declaraciones que marcaron un quiebre en la historia de la banda.

A pesar de esas diferencias, su legado permanece ligado a Mastodon y al impacto que generó en la música contemporánea. Su repentina partida a los 51 años deja un vacío difícil de llenar, tanto para quienes compartieron escenario con él como para los fanáticos que lo siguieron durante más de dos décadas.