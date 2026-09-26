Murió Bruno Kramm. El teclista del dúo Das Ich se desplomó luego de un concierto

Hay conmoción en la industria musical, luego que en las últimas horas fuera confirmada la muerte de Bruno Kramm, miembro fundador del dúo alemán Das Ich. El deceso ocurrió en la madrugada de este sábado en Granada, España, luego que de ofrecer un concierto junto a Stefan Ackermann en la sala Planta Baja, situada en la calle Horno de Abad.

¿Qué pasó y de qué murió Bruno Kramm, del dúo Das Ich?

De acuerdo con reportes de medios de comunicación internacionales, fuentes del servicio de emergencias 112 recibieron varias llamadas que alertaban de que una persona se había “desplomado y no reaccionaba”. Después, descubrieron que se trataba del integrante del grupo alemán, quien acababa de realizar una presentación.

El diario IDEAl, señaló que el artista se encontraba en el camerino, cuando se desmayó. Las primeras informaciones señalan que, al parecer, se habría tratado de una muerte natural, por lo que, hasta el momento, no se habría abierto una investigación. No obstante, las causas oficiales de su fallecimiento no han sido confirmadas públicamente. Das Ich llegó a la ciudad española como parte de su regreso a los escenarios y para presentar su nuevo álbum, ‘Fanal’. El concierto estaba programado para la noche del viernes 25 de septiembre y también era la primera vez que la banda se presentaba en el sur de España.

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¿Quién era Bruno Kramm?

Bruno Kramm fue una de las figuras clave de Das Ich, el dúo alemán que fundó junto a Stefan Ackermann en 1989. Esta agrupación se convirtió en un referente del movimiento conocido como ‘Neue Deutsche Todeskunst’, que fusionó elementos de música industrial, darkwave, electrónica y sonidos góticos. Kramm desempeñaba un papel fundamental en el proyecto. No solo se encargaba de la música y los instrumentos, sino que también aportaba su voz como vocalista secundario, mientras que Ackermann se centraba principalmente en las voces y las letras.

A lo largo de su carrera, Das Ich lanzó álbumes como ‘Die Propheten’, ‘Egodram’ y ‘Fanal’. Este último trabajo marcó el regreso del dúo tras varios años de inactividad y fue precisamente la razón detrás de la gira que llevó a sus miembros a recorrer diversas ciudades españolas.

Kramm también fue una pieza clave en el desarrollo del componente electrónico y experimental de Das Ich. Además de tocar los teclados, se desempeñó como compositor y productor, y a lo largo de su carrera exploró una variedad de instrumentos. Durante la pandemia, se dedicó a estudiar el cello de manera más profunda y, más tarde, incorporó este instrumento en algunas de las composiciones de la banda.

En 2025, Das Ich hizo su regreso con ‘Fanal’, su primer álbum de estudio en casi dos décadas. En entrevistas realizadas este año, el músico compartió sus reflexiones sobre la creación del disco, sus influencias y la evolución de la agrupación tras más de treinta años de trayectoria.