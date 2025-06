Murió Camila Loboguerrero, reconocida directora y productora del cine colombiano

Camila Loboguerrero, una de las figuras más emblemáticas y pionera en la historia del cine colombiano, falleció en la madrugada de este sábado 21 de junio, así lo pudo establecer Vea. A finales de febrero de este año, la directora habló con nosotros sobre su amor por el cine, en lo que pudo ser una de las últimas entrevistas que concedió a medios de comunicación.

¿De qué murió Camila Loboguerrero?

De acuerdo con una fuente cercana, Camila, de 83 años, murió, al parecer, por causas naturales en su casa, ubicada en el barrio El Bosque Izquierdo en Bogotá. En su entrevista con Vea, la maestra del cine se había referido a la muerte, tema del cual escribió un libro. Aseguró en ese momento que aún le faltaban proyectos por hacer, muchas historias por contar: “es que nadie se quiere morir… En pandemia todos nos dedicamos a pensar en la muerte y fue la época en que escribí el libro… El libro me ha servido para reflexionar sobre qué hice yo y como detener la muerte y decir, ‘espere todavía no venga por mí, que quiero hacer otra cosa’. No me gusta la muerte, no me quiero morir y quiero hacer unas películas que me faltan”.

Hasta ese momento, la Primera Dama del Cine no estaba enferma; por el contrario, tenía muchas ganas de, a los 83 años, seguir trabajando por lo que fue su historia de amor más larga, el cine: “si yo no me estreso estoy muerta; si no hago nada, estoy muerta o me busco enfermedades tal vez. Me siento contenta, concentrada haciendo fuerza y cuidándome mucho para poder hacer lo que me falta. Lo feo de llegar a viejo es ver morir los amigos”, dijo a Vea. Aquí la entrevista completa.

A través de sus redes sociales, la Sociedad de Gestión de Actores escribió: “con profunda tristeza, lamentamos informar el fallecimiento de nuestra vicepresidenta, Camila Loboguerrero. Su partida nos ha consternado a todos. Extendemos nuestro más sentido pésame y un fuerte abrazo a sus familiares y amigos en este doloroso momento".

¿Quién era Camila Loboguerrero?

Desde sus primeros pasos en Bellas Artes en la Universidad de los Andes, su amor por las artes la llevó a París en los años 60, donde se especializó en Historia del Arte en la Sorbona y se graduó en Cinematografía en la Universidad de Vincennes. Durante su tiempo en Europa, se involucró de lleno en el Mayo Francés de 1968, creando carteles de protesta y reafirmando su compromiso social antes de enfocar su carrera en el cine.

En su regreso a Colombia, en 1971, Loboguerrero rompió esquemas al dirigir su primer cortometraje y más adelante se convirtió en la primera mujer en el país en realizar largometrajes de ficción, comenzando con Con su música a otra parte (1984), seguido por María Cano (1990) y Nochebuena (2008).

A lo largo de su carrera, fue reconocida con la Medalla al Mérito Cinematográfico de Proartes en Cali, así como con premios en festivales como los de San Antonio (Texas), Cartagena (Ficci) y Gramado (Brasil). Recientemente, recibió el Premio Macondo de Honor 2024 en Bucaramanga, en homenaje a su legado como pionera del cine en Colombia.

Camila Loboguerrero logró abrirse camino con su voz audaz y su sensibilidad artística, fusionando un profundo compromiso social con una obra visual que dejó huella en el cine contemporáneo. Sin duda, fue inspiración para las nuevas generaciones de cineastas.