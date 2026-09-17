Murió Casi Nadie, rapero colombiano y referente de la escena del hip hop en Bogotá

La escena del hip hop colombiano está de luto por la muerte de Camilo Ernesto Pinto Poveda, conocido artísticamente como Casi Nadie. El rapero, de 38 años, murió el 15 de septiembre de 2026, según confirmó La Casa del Hip Hop Colombiano, organización que destacó su trayectoria como artista y líder social.

Casi Nadie construyó una carrera ligada al rap y a las historias de los barrios populares de Bogotá. Sus canciones abordaron problemáticas sociales como la violencia, la desigualdad y el abandono institucional, mientras que su trabajo también estuvo relacionado con procesos comunitarios y colectivos culturales de la capital. Entre sus canciones se encuentran ‘Saltamontes’, ‘El Templo’, ‘La Locura’ y ‘Tosco Rap Colombiano’.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Casi Nadie?

La muerte del artista fue reportada inicialmente por La Casa del Hip Hop Colombiano, que publicó un mensaje en el que lamentó la partida del artista, quien se encontraba de gira por Europa, y recordó su aporte a la cultura. De acuerdo con esa información, el rapero falleció a los 38 años y su muerte se produjo en medio de un accidente.

Algunos medios, como Noticias RCN, han señalado que se trató de un accidente fluvial ocurrido en Bruselas, Bélgica. Sin embargo, hasta el momento no se conocen públicamente suficientes detalles sobre las circunstancias del hecho ni se ha difundido un reporte oficial de las autoridades belgas que permita establecer con precisión qué ocurrió.

La noticia generó reacciones dentro de la escena del rap colombiano, donde varios artistas y personas cercanas al movimiento han expresado su tristeza por la muerte del músico. Entre quienes han lamentado su partida está la rapera Kei Linch, con quien Casi Nadie compartió espacio en ‘Las Guerreras‘, miniserie dirigida por Fabián Hernández en la que participaron distintos exponentes del hip hop colombiano.

La producción, además, reunió a Casi Nadie con artistas como El Kalvo, Zaru, Solitario Soldado, Shaby, Naick B, Monfu, El Nolan y Manny, entre otros. Para Kei Linch, el proyecto era también una forma de mostrar la unión del rap bogotano y de convertir las experiencias de los barrios populares en memoria y expresión artística.

¿Quién fue Casi Nadie?

Camilo Ernesto Pinto Poveda hizo parte de una generación de artistas que encontró en el hip hop una herramienta para hablar de las realidades de los sectores populares de Bogotá. Su nombre está especialmente relacionado con Bosa, donde participó en procesos culturales y comunitarios vinculados con el rap.

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Uno de esos espacios fue Golpe de Barrio, colectivo que surgió aproximadamente en 2012 en el barrio Bosa Brasil y que entendía la música como una herramienta de transformación social. Una investigación académica sobre la construcción social del territorio a través del hip hop identifica a Camilo Pinto, Casi Nadie, como uno de los integrantes del colectivo y recoge cómo sus miembros buscaban llevar el rap a distintos territorios para generar conciencia sobre las problemáticas de sus comunidades.

Su trabajo también estuvo relacionado con Arquitectura Expandida, colectivo que ha desarrollado procesos alrededor del territorio, el espacio público y las comunidades de Bosa y Kennedy. La Universidad Nacional registró la participación de Camilo Pinto en un episodio dedicado precisamente a los procesos de Arquitectura Expandida y Golpe de Barrio.

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Una de las canciones que mejor resume esa faceta de su trabajo es ‘Saltamontes’, tema que realizó junto a El Kalvo y que fue producido por Car3sucio. La canción nació a partir del asesinato de los líderes sociales Camilo Sánchez y Camila Ospitia, ocurrido en Bosa en agosto de 2024. El tema fue concebido como un ejercicio de memoria y denuncia frente a la violencia que afectaba a la comunidad.

El caso también tuvo consecuencias para el propio Casi Nadie. Un informe de la Fundación Heinrich Böll sobre derechos humanos en el sur de Bogotá lo identifica como integrante de los colectivos Distreetstyle y Comunidad del Bicho y registra un atentado contra él dentro del contexto de las amenazas y hechos de violencia que afectaron a integrantes de esos procesos culturales en Bosa.

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Su trayectoria musical continuó hasta sus últimos años. En plataformas como Apple Music aparecen trabajos publicados bajo el nombre de Casi Nadie, entre ellos ‘Mi Pistola’, lanzado en 2025, y ‘La Hija de la Vecina’, publicado en febrero de 2026.

Así, además de su trabajo como rapero, Casi Nadie dejó una trayectoria ligada a la cultura hip hop, la organización comunitaria y las historias de los barrios populares de Bogotá. Su nombre quedó asociado a una manera de utilizar las rimas para hablar de violencia, memoria, territorio y de las experiencias de quienes muchas veces quedan fuera de los relatos oficiales.

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