Murió Cata Fernández. La actriz e influencer caleña tenía 24 años: "Ha Partido"

Luego de batallar contra el cáncer, mismo que el fue diagnosticado en el 2023, la generadora de contenido vallecaucana Cata Fernández murió, según lo dio a conocer inicialmente su oficina de representación y luego lo ratificó su familia.

"Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros. Cata fue, y seguirá siendo, un ser de luz extraordinario", se lee en el post de la cuenta oficial de Instagram de la también actriz de 24 años, que pese a su enfermedad se mostró siempre muy activa en redes sociales evidenciando su proceso médico.

"Una niña llena de amor, de vida, de alegría, de sueños y de una manera muy bonita de encontrar magia en las cosas más pequeñas. Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días. Nos enseñó que el amor no tiene condiciones, que la esperanza puede florecer incluso en los momentos más difíciles y que la verdadera luz no depende de las circunstancias, sino de lo que llevamos dentro", menciona el conmovedor texto que luego agradece a todo aquel que estuvo con Cata durante los días difíciles.

"Hoy queremos dar las gracias. A su familia, a sus amigos, a cada persona que estuvo presente, que la acompañó, que le regaló una palabra, una oración, una sonrisa o un abrazo. A quienes hicieron parte de su proceso y a quienes, desde sus hogares y a través de estas redes, estuvieron pendientes de ella, enviándole tanto amor. Gracias por hacerle sentir que nunca estuvo sola. Gracias por quererla tanto y por ser parte de su historia. Y si algo queremos que se lleven de Cata es esto: el cáncer no fue toda su historia".

El escrito menciona el carácter de la influencer, su fuerza y alegría: "Su historia fue el amor. Fue la manera en la que eligió vivir, la alegría con la que abrazó cada día y la luz que compartió incluso cuando el camino se hizo difícil. Más que una lucha, su paso por esta experiencia nos dejó una inmensa lección de amor. Como familia, hoy encontramos consuelo en saber que, del otro lado, donde sea que el alma continúe, Cata está siendo feliz. Imaginamos su alma libre, tranquila, llena de paz, de gozo y de esa luz tan suya que nunca se apagará. No queremos recordarla desde la ausencia, sino desde todo lo que nos regaló. Porque hay personas que no necesitan quedarse físicamente para permanecer eternamente. Gracias, Cata, por tanto. Por enseñarnos a vivir bonito, por recordarnos lo esencial y por dejar tanto amor en este mundo. Te amamos infinitamente. Hasta siempre, nuestra niña de luz".

Su oficina de representación Lilo Management, también rindió un homenaje en su cuenta de Instagram. "Hay personas que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, encuentran la manera de seguir iluminando la vida de los demás. Cata fue una de ellas", puntualizó el post.

¿Quién era y qué le pasó a Cata Amatista?

El nombre de pila de la influencer era Catalina Fernández Gómez y estaba radicada en Cali, su ciudad natal. Se había preparado como actriz y la prensa local había destacado su interpretación en la obra ‘Hamilton‘, que estuvo en temporada en el teatro Jorge Isaacs.

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Las labores artísticas de Fernández se vieron interrumpidas en el 2023 tras recibir un diagnóstico de cáncer en el cerebro, que le fue descubierto después de consultar por constantes dolores de cabeza.

Al año siguiente, se sometió a quimioterapia y a sesiones de radioterapia, no obstante el mal avanzó hacia su columna. La influencer había solicitado ayuda para continuar con un tratamiento fuera del país. Siempre dejó claro en sus mensajes sus ganas de vivir.

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Cata había estudiado 3 semestres de danza, canto, cine y tv y teatro en la academia “Estudio de actores”; realizó un semestre de teatro musical en “La sucursal Broadway”, desarrolló un Taller de Doblaje de voces en la universidad ICESI, así como un taller de interpretación vocal para teatro musical en “La Sucursal Broadway” con la maestra Sara hincapié y un taller de Jazz .

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