Murió César Heredia, director y guionista de cine: “Su legado permanecerá” ¿Qué pasó?

El cine colombiano perdió en horas recientes a César Heredia, director, guionista y productor bogotano que dejó huella en la cinematografía nacional con obras como Elefante, Lucha y su ópera prima en largometraje, Salvador. La noticia generó mensajes de condolencias en el sector audiovisual, que destacó su aporte a la creación, la formación y el desarrollo de proyectos con sello propio.

¿Qué se sabe sobre la muerte de César Heredia?

La confirmación llegó por parte de Proimágenes Colombia, entidad que en sus redes sociales expresó su tristeza por la partida del realizador. “Desde Proimágenes lamentamos el fallecimiento de César Heredia, director y guionista bogotano”, publicó la organización, recordando además sus primeros pasos en labores de asistencia de dirección y producción en cortometrajes como Calle 6 Sur, Animagina y El silencio de la luz.

En el mensaje también subrayaron su trabajo posterior como guionista y productor en piezas como Rastro y Elefante, además del reconocimiento obtenido por Salvador, con la que fue premiado como ‘Mejor Director’ en el Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán.

La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano también se sumó a los mensajes de despedida y destacó la sensibilidad y el compromiso creativo del cineasta: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de César Heredia, director, guionista y productor colombiano. Una voz creativa que llevó nuestras historias a festivales y laboratorios internacionales, dejando una obra marcada por la sensibilidad, el rigor y la búsqueda constante. Su legado permanecerá en cada película que tocó y en la memoria del cine colombiano”.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre la causa de muerte ni las circunstancias en las que ocurrió. Ninguna de las entidades que confirmaron la noticia ha entregado información adicional.

¿Quién fue César Heredia?

Heredia, profesional en medios audiovisuales del Politécnico Grancolombiano y magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, consolidó una trayectoria que combinó dirección, guion, producción y trabajo de campo en festivales y laboratorios de formación.

Los proyectos del fallecido director fueron seleccionados y premiados en espacios como el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Talent Campus Buenos Aires, el Cine Qua Non Lab y el Festival de Cine de La Habana.

Elefante obtuvo reconocimientos en FESAALP, Bogoshorts y fue parte de selecciones oficiales en festivales de Mar del Plata, Cartagena y Vancouver. Con Lucha, su corto de 2019, ganó el estímulo de producción del FDC.

En años recientes, César Heredia también trabajó en Gloria y el dragón, proyecto seleccionado en Nuevas Miradas y ganador de múltiples reconocimientos en el Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos del FICCALI.