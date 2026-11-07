Murió Charles F. Porter, actor de ‘Dr. House’. Su familia solicita ayuda económica

La industria del entretenimiento estadounidense recibió la noticia de la muerte de Charles F. Porter, actor y productor que participó en algunas reconocidas series de televisión. El intérprete falleció a los 47 años, después de enfrentar durante más de una década una enfermedad que marcó buena parte de su vida.

Su familia confirmó el fallecimiento el miércoles 4 de noviembre, a través de una comunicación compartida con medios estadounidenses. Porter murió el 2 de noviembre en su residencia de Calabasas, California, acompañado por su esposa, Candice Tab-Porter, su cuñada y su amigo William L. Hill, quien también fue su compañero en la Universidad Duke.

El actor es recordado por sus apariciones en producciones como ‘House‘, conocida en Latinoamérica como ‘Dr. House‘, ‘Bones‘ y ‘Without a Trace‘. Además de su trabajo frente a las cámaras, desarrolló una carrera como productor independiente y uno de sus trabajos más recientes fue ‘Finding Faith‘ (2025), película protagonizada por Paula Patton, Loretta Devine y Keith David. También estuvo detrás de ‘A Miracle Before Christmas‘ (2022) y ‘Christmas Angel‘ (2023), producciones de BET+.

¿De qué murió Charles F. Porter?

La causa de muerte del intérprete fue un linfoma de Hodgkin, enfermedad que le diagnosticaron en 2010. Se trata de un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y que, en su caso, representó una lucha prolongada, con diferentes tratamientos y recaídas.

De acuerdo con la información publicada por la revista People, Porter recibió un trasplante de células madre en 2011. Sin embargo, el cáncer regresó en tres oportunidades. En enero de 2022 también se sometió a un tratamiento con células CAR-T, una terapia que utiliza células del sistema inmunitario modificadas para combatir la enfermedad.

En 2023, el actor habló sobre lo que significó convivir con el cáncer durante tantos años. En una conversación con ‘Stand Up To Cancer’, reconoció que el diagnóstico le había generado momentos de tristeza, dolor, rabia e incertidumbre, pero también le permitió desarrollar una mayor apreciación por la vida.

Porter estuvo casado durante 18 años con Candice Tab-Porter. La pareja tuvo dos hijas, Layla Rose, de 9 años, y Juliette Jasmine, de 6. Tras confirmar su muerte, su esposa publicó un mensaje en el que recordó la vida que construyeron juntos y la manera en que él enfrentó las dificultades.

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¿Por qué la familia de Charles F. Porter solicita ayuda económica?

Después del fallecimiento del actor, su familia enfrenta las consecuencias económicas de los gastos que dejó su prolongado tratamiento contra el cáncer. Por esa razón, se puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.

La iniciativa fue impulsada por Renée Tab, cuñada de Porter y productora cinematográfica. El propósito es reunir recursos para cubrir las deudas médicas acumuladas durante los años de enfermedad y los pagos pendientes de la hipoteca de la vivienda familiar.

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La ayuda busca brindar estabilidad económica a Candice Tab-Porter y a sus dos hijas, quienes afrontan la pérdida de su esposo y padre. La situación refleja las dificultades que puede atravesar una familia cuando una enfermedad prolongada implica tratamientos y obligaciones financieras durante varios años.

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