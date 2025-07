Murió Chuck Mangione, leyenda del jazz y ganador de dos premios Grammy. Esto se sabe

Chuck Mangione, reconocido trompetista, fliscornista y compositor estadounidense, falleció este 24 de julio a los 84 años en su ciudad natal, Rochester (Nueva York). Mangione fue una de las figuras más influyentes del jazz de los años setenta, gracias a éxitos como Feels So Good y a su estilo que acercó el género a un público más amplio.

El músico, ganador de dos premios Grammy, también es recordado por sus contribuciones a bandas sonoras, su participación en eventos olímpicos y su aparición en series de televisión como King of the Hill, donde se interpretó a sí mismo.

¿De qué murió Chuck Mangione?

Hasta el momento, no se ha revelado con precisión la causa del fallecimiento del artista. Lo que se sabe es que, según confirmó una funeraria local en nombre de su familia, Mangione murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Rochester.

La noticia fue compartida a través de un breve comunicado que expresaba la tristeza de sus seres queridos por la partida del músico.

Medios internacionales y el propio sitio oficial de Chuck Mangione también confirmaron el deceso, describiéndolo como inesperado y lamentable: “Profundamente entristecidos al compartir que Chuck falleció pacíficamente mientras dormía en su casa”.

Por su parte, la familia del músico neoyorquino pidió respeto por el duelo y anunció que más detalles serían dados a conocer próximamente.

Un repaso por la carrera de Chuck Mangione

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Mangione se convirtió en uno de los músicos más emblemáticos de la escena jazzística mundial. Formado en la prestigiosa Eastman School of Music, Mangione comenzó su carrera junto a su hermano Gap Mangione con The Jazz Brothers y no tardó en llamar la atención de figuras como Art Blakey, con quien tocó en los legendarios Jazz Messengers.

Su habilidad para combinar la técnica del jazz con melodías accesibles lo hizo destacar en la era del smooth jazz, un estilo que, gracias a Chuck Mangione, alcanzó popularidad en la radio comercial. Temas como Feels So Good (1977) se mantuvieron durante semanas en los primeros lugares de las listas estadounidenses y se convirtieron en himnos que siguen vigentes hasta hoy.

Ganó dos premios Grammy: en 1977 por la composición instrumental Bellavia y en 1979 por la banda sonora de Children of Sanchez, una obra que muestra su versatilidad para crear piezas cargadas de emotividad. Además, compuso temas para los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y Lake Placid 1980.