Murió Chuck Norris. El actor de ‘Fuerza Delta’ había sido hospitalizado ¿Qué le pasó?

Chuck Norris, famoso actor de películas de acción donde dejaba ver su habilidad en las artes marciales, murió este viernes 20 de marzo, según dio a conocer su familia mediante un comunicado.

El histrión, famoso por su rol de Walker en Ranger Texas, tenía 86 años y había sido hospitalizado el jueves 19, en la isla de Kauai, tras sufrir un quebranto de salud mientras departía alegremente con unos amigos.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer en la mañana”, expresó la familia vía Instagram.

“Para el mundo, fue un experto en artes marciales, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia (...) Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz”, puntualizó el mencionado texto.

¿Quién era Chuck Norris?

El actor había nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma. Antes de dedicarse al entretenimiento fue parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se desempeñó en arte marciales, llegando a destacarse por sus habilidades.

En 1972 debutó en la pantalla grande en la película ‘Operación Dragón’, con Bruce Lee. A partir de allí fue tenido en cuenta en papeles varios hasta llegar a la serie de televisión que lo hizo famoso ‘Walker’, conocida en Colombia como ‘Ranger Texas’; en ella personificó al ‘ranger’ Cordell Walker.

En el 2017, Norris superó dos ataques al corazón.

En cuanto a su vida personal, Norris se casó en dos ocasiones y tuvo cinco hijos. Con su primera esposa Dianne Holechek tuvo a Mike en 1962 y a Eric, en 1965. Su hija Dina nació en 1963, fruto de una relación extramarital. El actor estaba casado desde 1998 con la modelo Gena O’ Kelley, menor 23 años que él. Juntos tuvieron a los gemelos Dakota y Danilee nacidos en el 2001.

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