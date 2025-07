Murió Dan Rivera, investigador que custodiaba a la verdadera muñeca Anabelle

El mundo del misterio y lo paranormal está de luto tras conocerse la muerte de Dan Rivera, reconocido investigador y custodio de la célebre muñeca Annabelle, que inspiró la saga cinematográfica del mismo nombre. Rivera falleció el pasado 13 de julio, dejando un vacío entre los seguidores de los fenómenos paranormales y los objetos más temidos del museo Warren.

A lo largo de su carrera, Rivera dedicó buena parte de su vida a proteger y explicar los riesgos de piezas como Annabelle, cuya leyenda ha trascendido a la cultura popular gracias a las películas de terror. Su trabajo, siempre rodeado de un halo de misterio, despertó tanto respeto como curiosidad en miles de personas alrededor del mundo.

¿De qué murió Dan Rivera, custodio de Annabelle?

Según reportes recogidos por medios como Daily Mail, Dan Rivera fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en Pensilvania, mientras participaba en la gira Devils on the Run, que llevaba por varias ciudades los objetos más emblemáticos del museo Warren. Tenía 54 años y, aunque las autoridades aún no han determinado oficialmente la causa de su muerte, las maniobras de reanimación realizadas en el lugar no lograron salvarlo.

El hecho ocurrió el 13 de julio de 2025 y, aunque no existe confirmación de que estuviera vinculado a fenómenos paranormales, su cercanía a objetos considerados “malditos” avivó la especulación en redes sociales. Rivera viajaba precisamente acompañado de Annabelle, la misma muñeca de trapo que Ed y Lorraine Warren guardaron en una vitrina bendecida tras investigar supuestos casos de posesión.

“Tenemos el corazón roto y aún estamos procesando esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su amabilidad y su pasión conmovieron a todos los que le conocieron”, escribió la New England Society for Psychic Research (NESPR) en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Mary Jo Chudley, de Penn Paranormal, lo describió en charla con Daily Mail como “una verdadera leyenda” y “uno de los tipos más amables, genuinos y divertidos” que conoció en el campo.

¿Quién fue Dan Rivera?

Veterano del ejército de Estados Unidos, Rivera encontró en el mundo paranormal una segunda vocación que marcaría su vida. Durante años trabajó estrechamente con la NESPR, organización fundada por Ed y Lorraine Warren, y gracias a la guía de Lorraine aprendió técnicas de protección espiritual, como la visualización de un “halo de luz blanca” para blindarse en cada investigación.

Rivera participó en programas como Most Haunted Places del Travel Channel y 28 Days Haunted de Netflix, y sumó miles de seguidores en redes sociales, donde compartía videos y reflexiones sobre objetos embrujados. Como investigador principal de la NESPR, supervisaba eventos comunitarios y, por supuesto, velaba por la seguridad de Annabelle, la muñeca cuya leyenda sigue provocando escalofríos.