Murió D’Angelo, ícono del neo-soul y ganador del Grammy, a los 51 años

Considerado una de las voces más influyentes del neo-soul, D’Angelo —nombre artístico de Michael Eugene Archer— fue un músico que revolucionó el R&B moderno con su estilo íntimo, espiritual y profundamente rítmico. Con discos como Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) y Black Messiah (2014), marcó una era dentro de la música afroamericana. El artista falleció el martes a los 51 años, según confirmó su familia a medios estadounidenses.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿De qué murió D’Angelo?

De acuerdo con el comunicado difundido por sus familiares, el cantante murió tras una batalla contra el cáncer, aunque no se detallaron las circunstancias del fallecimiento. “La estrella brillante de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida”, expresó su entorno más cercano, al pedir a los fanáticos que celebren “el regalo de la canción que dejó al mundo”.

La noticia provocó una oleada de reacciones en redes sociales. El productor DJ Premier, quien colaboró con él en la canción Devil’s Pie, escribió: “Qué pérdida tan triste. Tenemos tantos grandes momentos. Te voy a extrañar mucho, rey”.

A los mensajes se sumaron figuras como Tyler, The Creator y Flavor Flav, quienes lo recordaron como un “ícono” y un “visionario del soul moderno”. La familia, por su parte, destacó que D’Angelo deja “un legado de música extraordinariamente conmovedora” y pidió privacidad en este momento.

Un repaso por la carrera de D’Angelo

Nacido en Richmond, Virginia, en 1974, Michael Eugene Archer creció en un hogar profundamente religioso —su padre era ministro pentecostal— y aprendió a tocar el piano a los tres años. Desde adolescente formó parte de varios grupos locales y, con solo 18 años, ganó tres semanas consecutivas en la competencia amateur del Teatro Apollo de Harlem. Ese impulso lo llevó a firmar un contrato de publicación con EMI, donde comenzó escribiendo canciones para otros artistas.

Su debut llegó en 1995 con Brown Sugar, un álbum que, según expertos, redefinió el soul noventero y lo consolidó como una nueva voz del género. El sencillo Lady alcanzó el Top 10 del Billboard Hot 100 y le valió sus primeras nominaciones al Grammy.

Cinco años después, Voodoo le otorgó dos premios Grammy, incluido el de ‘Mejor Álbum de R&B’, y dejó uno de los videoclips más icónicos de su tiempo: Untitled (How Does It Feel), que lo convirtió en un símbolo de sensualidad y vulnerabilidad artística.

Tras un largo retiro marcado por problemas personales y un accidente automovilístico en 2005, D’Angelo regresó en 2014 con Black Messiah, un trabajo inspirado en las protestas por las muertes de Michael Brown y Eric Garner. Este álbum, grabado junto a su banda The Vanguard, le devolvió el reconocimiento internacional y otro Grammy en 2016.