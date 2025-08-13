Murió Danielle Spencer de What’s Happening! tras una larga batalla contra el cáncer

El mundo de la televisión en Estados Unidos está de luto tras conocerse este martes la muerte de Danielle Spencer, quien se encontraba internada en el hospital de Richmond, Virginia, según informó Fox News Digital.

¿De qué murió Danielle Spencer?

El portal The Hollywood Reporter, reportó que, en el 2014, la actriz fue diagnosticada con cáncer de mama por lo que, en ese momento, tuvo que someterse a una mastectomía. Luego, en el 2018, le hicieron una operación de urgencia debido a una hemorragia cerebral.

De acuerdo con su familia, Danielle “falleció pacíficamente el 11 de agosto a los 60 años después de su valiente y larga batalla contra el cáncer”.

Haywood Nelson, el actor de 65 años que interpretó a Dwayne en What’s Happening!, y quien era muy amigo de Danielle, escribió en redes sociales: “La Dra. Dee, nuestra brillante, amorosa, positiva y pragmática guerrera, infalible, finalmente ha encontrado su liberación de las garras de este mundo y de un cuerpo. Celebramos a Danielle Spencer y sus contribuciones, al tiempo que lamentamos informar su partida y su transición tras una larga batalla contra el cáncer".

Luego, exaltó otras cualidades de su compañera: “Hemos perdido a una hija, hermana, familiar, miembro del elenco de “What’s Happening”, veterinaria defensora de los derechos de los animales y sanadora, y heroína del cáncer. Nuestra heroína. Danielle es querida. La extrañaremos en esta forma y la abrazaremos por siempre".

¿Quién era Danielle Spencer?

Danielle saltó a la fama gracias a su papel en What’s Happening!! (1976–1979), donde cautivó al público con su ingenio y su famosa frase: “¡Ooooh, I’m gonna tell Mama!”. Esta serie fue pionera al mostrar a adolescentes negros de una manera auténtica, dejando una huella imborrable en la audiencia.

Cuando tenía 12 años, sufrió un accidente de tránsito que le costó la vida a su padrastro y la dejó a ella en coma durante tres semanas. Años más tarde, le diagnosticaron estenosis espinal, lo que la dejó parcialmente paralizada durante ocho meses.

Después de dejar la actuación, Danielle decidió seguir su pasión por los animales y se convirtió en veterinaria. Estudió en UC Davis y en la Universidad de Tuskegee, donde se graduó con su Doctorado en Medicina Veterinaria en 1993. Pasó más de veinte años ejerciendo en California antes de mudarse a Richmond en 2014. Allí, compartía consejos sobre el cuidado de mascotas en programas de noticias matutinas y continuó luchando por los derechos de los animales.