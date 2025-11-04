Murió leyenda de Hollywood a los 89 años: “Ahora vuela con sus ángeles”

La experimentada actriz Diane Ladd falleció el 3 de noviembre de 2025 en su casa en Ojai, California. La noticia fue dada a conocer por su hija, la también actriz Laura Dern, quien dijo que estuvo junto a la mujer de 89 años cuando murió. “Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que solo los sueños podrían haber creado. Fuimos bendecidos por tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”.

¿Quién fue Diane Ladd?

Nacida como Rose Diane Ladner en 1935, Ladd desarrolló una carrera que abarcó más de seis décadas en cine, teatro y televisión. Alcanzó reconocimiento masivo por su trabajo en Alice Doesn’t Live Here Anymore (que le valió una primera nominación al Óscar), y más tarde por papeles memorables en Wild at Heart y Rambling Rose, títulos que le hicieron merecedora de otras nominaciones a la Academia. Su versatilidad le permitió transitar desde personajes cómicos hasta dramáticos, convirtiéndola en una presencia habitual tanto en grandes producciones como en series televisivas.

La relación entre Diane Ladd y Laura marcó profundamente su vida y su carrera. Además de compartir lazos familiares, trabajaron juntas en varias producciones, entre ellas Wild at Heart y Rambling Rose. Esa conexión personal se reflejó en las declaraciones públicas que Dern ofreció tras la muerte de su madre, describiéndola como “mi heroína” y un “regalo profundo de madre”. Esa cercanía hizo que la despedida tenga también una dimensión íntima en los mensajes que han circulado en redes y comunicados oficiales.

Diane Ladd (I) y su hija Laura Dern (D). Fotografía por: DAVID SWANSON

¿De qué murió Diane Ladd?

Aunque la familia no ha detallado públicamente una causa de muerte, los informes recuerdan que en 2018 a Ladd se le diagnosticó fibrosis pulmonar idiopática —una enfermedad respiratoria crónica—, información que los medios han citado al abordar su historial de salud. No obstante, las notas de prensa publicadas al divulgarse su fallecimiento no atribuyen de momento un motivo concreto.

La carrera de Diane Ladd deja un legado amplio: además de sus nominaciones al Óscar, cosechó premios y reconocimientos en festivales y asociaciones de actores, trabajó con directores como Martin Scorsese y David Lynch, y mantuvo una presencia constante en televisión y teatro. Fuera de la actuación, Ladd fue también autora y activista en cuestiones que la interesaban, y su figura será recordada tanto por su aporte artístico como por la relación pública con su familia, especialmente con Laura Dern.

Desde distintos rincones de la industria ya han comenzado a llegar condolencias: compañeros, excolaboradores y medios han destacado su talento, su carácter combativo e irreverente en roles y vida pública, y la huella que deja en generaciones de actrices que la siguieron.