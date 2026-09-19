Murió el actor José Oriol Hernández, de ‘Enfermeras’, ‘Romina Poderosa’ y ‘Pa quererte’

La muerte del actor José Oriol Hernández fue confirmada en las últimas horas por la agencia Siloé Casting. A través de una publicación en sus redes sociales, la compañía compartió una fotografía del intérprete y expresó un mensaje de despedida en el que resaltó su talento y su dedicación profesional.

“Te recordaremos siempre por tu talento y enorme dedicación al trabajo”, se lee en el posteo junto a la imagen del actor, acompañada de las iniciales "Q. E. P. D." y su nombre.

La noticia generó numerosas reacciones entre amigos y colegas de José Oriol Hernández en Colombia. En los comentarios de la publicación de Siloé Casting, varias personas cercanas expresaron su tristeza y compartieron mensajes de despedida para el intérprete.

"Gracias Siloé por hacer este homenaje. José era muy dedicado a su trabajo. Y buen actor. Paz en su tumba. Es triste lo que sufría y su alma partida", "lo lamento mucho. Fue un orgullo haber compartido pantalla", "qué tristeza tan profunda. Definitivamente, uno nunca se imagina todo el peso que llevan encima los demás" y "hace poco compartimos en un cortometraje ¡Qué difícil de creer!", fueron algunas de las respuestas que recibió el posteo.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre la causa de muerte del actor José Oriol ni sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Un repaso por la carrera del actor José Oriol Hernández

José Oriol construyó una trayectoria principalmente vinculada con la actuación para televisión y producciones audiovisuales. Uno de sus trabajos más conocidos fue en ‘Pa’ quererte’, producción del Canal RCN estrenada en 2020, en la que participó en distintos episodios. Su recorrido también incluyó ‘Enfermeras’, producción del mismo canal en la que tuvo participación durante la segunda temporada, transmitida en 2021.

Otro de sus trabajos fue ‘Romina Poderosa’, serie de Caracol Televisión protagonizada por Juanita Molina, David Palacio y Zharick León.

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Su recorrido no se limitó a la televisión. En 2022, José Oriol Hernández participó en el cortometraje colombiano ‘Al que no quiere caldo se le dan dos tazas’, dirigido por Alejandro Victoria, en el que interpretó a Álvaro (adulto). La producción fue estrenada en Colombia en septiembre de ese año.

En 2024 también apareció en ‘Christmas with the Dávilas’, cortometraje dirigido por Jaime H. Berrio y realizado entre Colombia y Estados Unidos. En esta producción interpretó a Leonardo y compartió elenco con Ernesto Gallego, José Serrano, Carolina Leguizamón, Carlos Mendigaña y Ruby Ramos.

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