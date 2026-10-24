Murió el actor Michael Gray, protagonista de ‘Shazam!’

Michael Gray interpretó al superhéroe Billy Batson en ‘Shazam!’, una serie de acción real de los años setenta basada en el personaje de DC Comics. La trama seguía a un adolescente que, al pronunciar la palabra mágica ‘¡Shazam!’, se transformaba en el poderoso Capitán Marvel y usaba sus habilidades para combatir el mal y ayudar a los demás. La producción, emitida entre 1974 y 1976, fue todo un éxito en varios países latinoamericanos, incluida Colombia, donde se convirtió en un clásico de la televisión infantil.

El actor falleció el pasado viernes 16 de octubre en California a sus 75 años por causas naturales, según confirmaron sus representantes y un portavoz de la familia.

Gracias al éxito y aceptación del público, la producción tuvo tres temporadas y 28 episodios, y fue una de las primeras series de acción real emitidas los sábados por la mañana en televisión estadounidense. Gray recordó años después que interpretar al personaje fue “divertido y agotador, desafiante y emocionante, todo al mismo tiempo”.

Tras la finalización de la serie, el actor mantuvo un vínculo afectivo con el personaje durante décadas. Su última aparición en las pantallas en algo relacionado con el superhéroe fue en 2023 con un cameo en ‘Shazam! Fury of the Gods‘, la película protagonizada por Zachary Levi, en un guiño a la serie original.

Su compañero de reparto John Davey, quien interpretó al Capitán Marvel tras Jackson Bostwick, lo recordó con cariño: “Mike era un tipo amoroso y dulce, con un gran sentido del humor. Le encantaba actuar, le encantaba hacer la serie y, en los últimos años, le encantaba aparecer en convenciones de cómics”.

¿Quién era Michael Gray?

El actor, nacido en Chicago el 2 de septiembre de 1951 y criado en Miami Beach, comenzó su carrera artística y televisiva en 1972 con "The Little People", de NBC. También fue un ídolo adolescente de la época y apareció en "The Brady Bunch" como el novio de Marcia en un episodio de 1973.

Entre sus otras apariciones figuran las exitosas series "Dynasty", "Marcus Welby, M.D", "Room 222″ y "The Flying Nun", además de las películas "Beyond the Valley of the Dolls" y "Myra Breckinridge".

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Tras su muerte deja viuda a su esposa Stacy Benon Gray, con quien se casó en 1994 junto con sus hijastros Ryan Cooper y Laurel Cooper; y su yerno Lee Barker.

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