Murió el actor Richard Chamberlain, recordado por series como ‘Shogun’ y ‘Dr. Kildare’

El mundo del entretenimiento está de luto tras la noticia del fallecimiento del actor Richard Chamberlain, conocido por sus icónicas interpretaciones en exitosas producciones de la pantalla chica, como Dr. Kildare (1961), Shogun (1980) y The Thorn Birds (1983).

¿De qué murió Richard Chamberlain?

De acuerdo con la información confirmada por varios medios y agencias, como CNN y EFE, el estadounidense murió en Waimanalo (Hawái), debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral que padeció recientemente.

El también actor y escritor Martin Rabbett, quien fue pareja del artista por más de 30 años, compartió un sentido comunicado a través del cual expresó su dolor y tristeza por la partida de su antiguo compañero de vida, quien iba a cumplir 91 años el próximo 31 de marzo.

“Nuestro querido Richard está ahora con los ángeles. Es libre y se eleva hacia aquellos seres queridos que nos precedieron. Qué bendecidos fuimos por haber conocido a un alma tan increíble y cariñosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas elevándole hacia su próxima gran aventura”, fueron algunas de las palabras que publicó Rabbett, quien rompió con Chamberlain en 2010.

A través de redes sociales, amigos y seguidores de Richard Chamberlain también se pronunciaron con emotivos mensajes en los que destacaron su calidad humana, así como el profesionalismo que lo convirtió en una estrella.

Cabe recordar que el fallecido actor se declaró gay a través de sus memorias, publicadas en 2003 bajo el título Shattered Love: “Ahora puedo hablar de ello porque ya no tengo miedo (...) De pequeño, ser gay, ser afeminado o algo por el estilo estaba prohibido”.

Un repaso por la carrera de Richard Chamberlain

Nació en Beverly Hills (Los Ángeles) y se graduó con una licenciatura en arte, aunque luego de esto tuvo que servir al Ejército de Estados Unidos en Corea, donde estuvo durante dos años.

Luego de regresar a su país natal, Richard Chamberlain continuó recorriendo el camino que lo convertiría en una estrella y fue con la producción Alfred Hitchcock Presents que inició una exitosa carrera en la televisión. Sin embargo, su protagónico en Dr. Kildare fue lo que lo catapultó a la fama y le valió el primero de tres Globos de Oro; mientras que sus actuaciones en Shogun, The Thorn Birds y Centennial, le otorgaron el título del ‘Rey de las miniseries’

Chamberlain no solo brilló en la televisión, sino que también hizo lo propio en el cine como protagonista de Petulia, Los tres mosqueteros, The Music Lovers, The Last Wave y otras películas.