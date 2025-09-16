Murió el actor Robert Redford a los 89 años

El actor, director, productor y fundador del festival de Sundance Robert Redford murió a los 89 años, según confirmó el diario The New York Times. El fallecimiento del que fuera un sex symbol del cine, se produjo en su casa en Utah.

El anuncio lo hizo a ese medio este martes 16 de septiembre, Cindi Berger, directiva de la firma de publicistas Rogers & Cowan PMK, que explicó que murió mientras dormía, pero no dio más información sobre la causa del deceso.

El actor, que alcanzó la fama por icónicas cintas como ‘Dos hombres y un destino’ y ‘El golpe’ hasta ‘Todos los hombres del presidente’, ‘Propuesta indecente’ o ‘Memorias de África’, ganó el Oscar a Mejor Director por ‘Gente corriente’ y recibió el Oscar honorífico por toda su trayectoria. También obtuvo el Globo de Oro.

Redford había nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California y también era un activista ecologista. El actor estaba retirado de la actuación desde el 2019 y por ello, se había alejado de la vida pública. Además de una brillante carrera cinematográfica, el actor tenía una fuerte historia de vida al haber perdido a dos de sus hijos.

Noticia en desarrollo...