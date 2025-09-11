Murió el actor Yu Menglong, de ‘Eternal love’, en circunstancias que son investigadas

El mundo del entretenimiento en China está de luto tras la muerte del actor y cantante Yu Menglong, conocido internacionalmente como Alan Yu. El artista, de 37 años, falleció este 11 de septiembre en Beijing después de caer desde un edificio, según confirmaron su equipo de gestión y medios locales.

La noticia se dio a conocer inicialmente a través de publicaciones en Weibo, la red social más usada en China, que comenzaron a circular la mañana del mismo día. En ellas se afirmaba que Yu había estado reunido con un grupo de amigos la noche del 10 de septiembre y que, alrededor de las dos de la madrugada, se retiró a una habitación a descansar. Horas después, al no encontrarlo, sus compañeros habrían descubierto su cuerpo en la planta baja del edificio.

Confirmación oficial y detalles del caso de Yu Menglong

El estudio de Alan Yu publicó un comunicado en el que confirmó el deceso y agradeció las muestras de apoyo de los seguidores. “Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro amado Menglong murió el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier delito. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos permanezcan fuertes”, señala el texto difundido en Weibo.

Las autoridades locales informaron que la investigación sigue en curso, aunque recalcaron que no se hallaron indicios de criminalidad en el hecho.

Antes de la confirmación oficial, medios como Chengdu.cn reportaron que hubo una caída mortal en el complejo residencial, aunque en ese momento no estaba claro si se trataba del artista. El rumor generó una oleada de especulaciones y la noticia se convirtió rápidamente en tendencia en las listas de búsqueda de entretenimiento en Weibo.

Carrera y legado de Yu Menglong

Nació en 1988 en Urumqi, Xinjiang. Su primera aparición pública fue en el concurso de canto Super Boy en 2013, donde obtuvo reconocimiento nacional al llegar al top 10. Posteriormente, construyó una carrera que combinó la música con la actuación.

Saltó a la fama con el drama web Go Princess Go (2015) y consolidó su popularidad internacional con Eternal Love (2017), una de las producciones chinas más vistas de los últimos años (disponible en Netflix). También participó en series como Love Game in Eastern Fantasy y trabajó como director de videos musicales.

La última actualización de Yu Menglong en redes sociales fue el 8 de septiembre, apenas unos días antes del trágico desenlace. Fans de todo el mundo han llenado sus perfiles de mensajes de despedida, recordando su talento y carisma en la pantalla.