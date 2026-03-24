Murió el mítico cantante Gino Paoli: edad, canciones, esposas, hijos y más sobre el italiano

El cantante Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como ‘Sapore di sale’ o ‘Senza fine’, ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia.

“Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos”, informó la familia en un comunicado remitido a los medios. Sin embargo, las causas del deceso no fueron detalladas en la misiva.

Gino Paoli ha fallecido solo cuatro meses después de la muerte de la que fuera su pareja, Ornella Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana.

Reacciones a la muerte de Gino Paoli

El ministro de Exteriores y vicepresidente de Italia, Antonio Tajani, recordó a Paoli como “figura fundamental” de la cultura popular italiana, “capaz de convertir la vida cotidiana en poesía y melodía”.

“Sus canciones, con letras sencillas y sinceras, han acompañado a generaciones enteras. Mi más sentido pésame a su familia y a todos aquellos que le querían”, escribió en su cuenta de X.

Gino Paoli, fallecido en su Génova (norte) natal, era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad.

Un repaso por la carrera de Gino Paoli

El cantautor nació el 23 de septiembre de 1934 en la alpina Monfalcone (norte) aunque pronto su familia se trasladaría a Génova (noroeste), ciudad a la que siempre estaría vinculado.

La pasión por la música surgió ya en su infancia, de su madre pianista, y en aquella Génova de posguerra la compartió con los amigos que, con Paoli, dejarían más tarde una huella indeleble en el panteón musical italiano, como Luigi Tenco o Fabrizio De André.

Gino Paoli debutó en la música en 1959 y a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana. Esa Italia de eternas noches de verano, cándidas sobremesas o paseos románticos al atardecer tiene como banda sonora inmortal las canciones que este símbolo de la ‘canción ligera’ popularizó en los años de oro, de 1960 a 1970.

Se trata de auténticos himnos de la ‘italianidad’, como ‘Senza fine’, ‘Sapore di Sale’ - con melodía de Ennio Morricone-, ‘La Gatta’ o ‘Il cielo in una stanza’, esta última cantada con la voz inestimable de Mina, otro icono italiano.

Esposas e hijos de Gino Paoli

En los años sesenta conoció a Ornella Vanoni, con quien mantuvo una relación y que inspiraría algunas de sus canciones más conocidas, como la romántica ‘Senza fine’.

Esta fue la década de su ascenso meteórico, de sus exhibiciones en un Festival de Sanremo que le recibiría hasta en ocho ocasiones, pero también de un alcoholismo del que acabaría desintoxicándose algunos años después, tras la muerte de su hermano.

En esa época también se casó con Anna Fabbri, con quien tuvo su primer hijo, Giovanni, pero en 1962 se enamoró de la actriz Stefania Sandrelli, una relación escandalosa por aquel entonces pues él ya tenía una familia y ella era menor de edad. De esa relación nacería una hija, Amanda Sandrelli, hoy en día reputada actriz y directora de cine.

En 1963, a raíz de una serie de crisis sentimentales que jamás ha llegado a explicar, Gino Paoli intentó suicidarse. Una noche en casa se apuntó con una pistola al corazón y apretó el gatillo. El proyectil no afectó al órgano, pero se quedó para siempre en su tórax.

“Quería saber qué había al otro lado. Fue una idiotez monstruosa (...) Me desperté en el hospital mientras un cura me daba la extremaunción. Le mandé a la mierda”, recordó años después en una entrevista.

Casi una década después, el cantante regresaría renovado, con discos de autor como ‘I semafori rossi non sono Dio’, con letras firmadas por Joan Manuel Serrat, y con algunas bandas sonoras para cine.

En 1991 se casó con Paola Penzo, con quien compartió hasta su último día y tuvo otros tres hijos, Nicolò, Tommaso y Francesco.

En esta vida de auténtica novela, Gino Paoli, declarado ‘anárquico’ y de izquierda, también tuvo tiempo para la política y en 1987 fue elegido diputado por el Partido Comunista italiano.

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