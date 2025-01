Murió familiar de Los Montaner: “estamos profundamente tristes y sorprendidos”

La familia Montaner se ha destacado por ser muy unida. Conformada por Ricardo Montaner; Marlene Rodríguez, su esposa; y sus hijos Ricky, Mau y Evaluna, con sus respectivas parejas, han cautivado a millones de seguidores, no solo porque todos son artistas, sino también porque casi siempre están juntos apoyándose el uno al otro en cada uno de sus proyectos profesionales y personales.

Murió Rodolfo Rodríguez, cuñado de Ricardo Montaner

En las últimas horas, el intérprete de Me va a extrañar sorprendió al revelar que Rodolfo Rodríguez, su cuñado, falleció. A través de un mensaje en X, el artista expresó su sorpresa y profundo dolor por la noticia: “Escribo esto, en estado de shock. Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido #RodolfoRodriguezMiranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa. Él fue quien me sacó de abajo… Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser, toda #Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello”, se lee en el mensaje.

Asimismo, resaltó no solo lo que hizo por su área profesional, sino también por su familia: “Su más importante contribución a mi vida, como le dije siempre, fue su hermosa hermana a quien amo profundamente, la madre de mis hijos, mi compañera de vida. Gracias por eso Rodo, gracias por Marlene y por todo, gracias por creer en mí y por apostar a mi futuro. Aún no caigo en lo que estamos viviendo como familia, vamos en un avión rumbo al encuentro con Mila y mis sobrinas, completamente en shock. Estamos rotos”.

Finalmente, en su mensaje agregó: “tengo tanto para decir que no entra en un solo mensaje. Su aporte a la música en Venezuela es infinito, sin duda, fue el padre de la generación musical de los 80′s. También el líder del circuito de radio más grande de Venezuela. Tristeza profunda. Paz”.

Los seguidores de la familia Montaner les han dejado mensajes de aliento y fortaleza en este difícil momento: “lo sentimos muchos”, “que Dios los llene de mucha fortaleza”, “lamentable noticia”, “entendemos su dolor”, “bendiciones a toda la familia Montaner en esos momentos difíciles”, “mis sentidas condolencias”, “paz en su tumba”.

Algunos medios informativos revelaron que el cuñado de Ricardo Montaner falleció en compañía de sus seres queridos:

“Es con profundo pesar que nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que este sábado 4 de enero de 2025 falleció Rodolfo Rodríguez Miranda, presidente de los circuitos AM Center y FM Center. De forma inesperada, acompañado por su esposa, hijas y nieto en la isla de St. Maarten, Rodolfo partió de este plano dejando un inmenso legado de éxito empresarial, marcado por una profunda calidad humana”.