Murió famosa influencer que se grababa consumiendo grandes cantidades de comida

Las redes sociales están de luto tras confirmarse la muerte de Ganfan Yingying, una reconocida influenciadora china que realizaba la práctica ‘mukbang’, que consiste en comer sin parar ante la audiencia.

¿De qué murió Ganfan Yingying?

Ganfan Yingying, cuyo nombre real era Chen Ziyi, falleció el 17 de agosto, pero solo hasta ahora se hizo pública la noticia. De acuerdo con información divulgada por medios internacionales días antes de su fallecimiento, la creadora había compartido que estaba hospitalizada debido a una grave disminución de potasio en la sangre. En su última publicación, mencionó que sus niveles habían caído a 2,3 mmol/L, muy por debajo del rango normal, que suele estar entre 3,5 y 5,5 mmol/L.

Recientes reportes de medios asiáticos han indicado que personas cercanas al caso han vinculado su fallecimiento con una posible hipopotasemia severa. Esto significa que tenía niveles de potasio peligrosamente bajos, lo que puede causar problemas en el ritmo cardíaco y, en situaciones graves, llevar a un paro cardíaco. Sin embargo, sus familiares no han revelado la causa oficial del deceso de la creadora de contenido de 24 años.

Yingying había comentado que su salud se estaba viendo afectada por la intensa rutina de sus transmisiones. En sus videos, solía comer grandes cantidades de comida y, según algunos informes de medios chinos, incluso llegó a inducirse vómitos durante un tiempo para poder seguir creando este tipo de contenido.

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¿Quién era la influencer Ganfan Yingying?

La joven se dio a conocer gracias a sus videos de ‘mukbang’, un formato de contenido que nació en Corea del Sur, donde los creadores se graban comiendo enormes cantidades de comida frente a su audiencia. En el caso de Yingying, sus publicaciones mostraban platos especialmente abundantes, lo que le permitió atraer a alrededor de 1,2 millones de seguidores. Su contenido la convirtió en una figura reconocida en este tipo de transmisiones en China.

Uno de los episodios que más sorprendió a todos fue una transmisión en la que, según los medios que siguieron su historia, llegó a comerse entre 60 y 70 huevos centenarios. Este tipo de desafíos gastronómicos se volvió parte del contenido extremo que terminó definiendo su estilo de transmisiones. Aunque sus videos le ayudaron a construir una gran comunidad, el formato requería que llevara la alimentación a niveles poco convencionales. “Mantuve durante un periodo prolongado horarios irregulares y pasé noches sin dormir. Aunque ganar dinero es importante, la salud siempre debe ser lo primero», le contó a sus seguidores tres días antes de morir.

“Mis condolencias”, “tan joven que estaba”, “descansa en paz”, “el contenido de Mukbang es uno de los peores”, “qué pesar en lo que terminó”, “Dios fortalezca su familia”, “pobre muchacha”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en redes sociales.