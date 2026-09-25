Murió famoso actor de ‘Vencer la culpa’ y ‘Pacto de sangre’. Tenía 33 años

El mundo de la televisión mexicana está de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte de César Hurtado, un reconocido actor recordado por haber hecho parte de destacadas producciones de Televisa. La noticia fue confirmada en la noche del miércoles 23 de septiembre a través de las redes sociales de Elevate, la agencia de representación a la que estaba vinculado.

“Mi querido César: Nunca pensé dirigirte estas líneas. Y me da coraje tener que hacerlo. Pero confirmas mi teoría: Las grandes personas se van en silencio. En este mundo destruido, como bien cita Eduardo Galeano: “eras fueguito” que se distinguía desde el cielo. Con tu pasividad, tu buena onda, tu buena vibra conectamos muy bien y soy bastante selectivo a la hora de abrir las puertas de mi casa, pero te fui conociendo y no me entró la duda, que yo vibro con las personas de calidad humana como la tuya", fueron las palabras de Luciano, su representante.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué pasó con el actor César Hurtado?

El hombre también destacó algunas características del actor. “Un día nos encontramos en la calle, yo venía frustrado por lo que implica todo este medio, y me levantaste el ánimo con el “qué gusto verte” y ciertas coincidencias que hablamos en ese momento. Era muy agradable estar a tu lado. Transmitías paz y buena onda, como también me lo comunicaste de mi persona. No hay respuestas, aunque sé que todos las buscamos. Decidiste adelantarte porque Dios te llamó para el mejor proyecto que tenía para ti. Ni callback tuviste que hacer. Así de grande eres. Ya sé que ya lo sabes, porque ya te lo comuniqué en persona, pero te lo vuelvo a repetir: Gracias, gracias por tu constancia, por tu formalidad, por tu talento, por tu carisma, por tu bondad, por dar un poco de esperanza de que las personas buenas aún existen en este mundo.

Se te va a extrañar, pero no olvidar. Nunca. Agradezco la vida haberte cruzado en el camino. Mil gracias otra vez por haber confiado en mí, en la agencia.

Descansa en paz, amigo”.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del actor, quien tenía 33 años. Sus amigos, colegas y seguidores han dejado mensajes lamentado su pronta e inesperada partida.

¿Quién era César Hurtado, actor mexicano?

César Raziel Hurtado Banda fue un actor mexicano originario de Veracruz, quien dejó su huella en la televisión, el cine, el teatro y otros proyectos audiovisuales. Uno de sus papeles más destacados fue en la telenovela Vencer la culpa, una producción de Televisa que contó con las actuaciones de Claudia Martín, Gabriela de la Garza, María Sorté y Gabriel Soto. César hizo su aparición en esta serie que se estrenó en 2023.

Más tarde, se unió al elenco de Pacto de sangre, una serie protagonizada por Bárbara de Regil y Alejandro Nones. También dejó su marca en el cine con películas como Sobriedad, me estás matando y Venganza póstuma. Entre sus trabajos más recientes, se encuentra la serie Man on Fire, una producción de Netflix que se lanzó en 2026. Según reportes de medios mexicanos, Hurtado también se dedicaba al modelaje, al teatro y a la ilustración.