Murió famoso influencer gastronómico tras fuerte accidente: “Un vacío irremplazable”

El mundo digital está de luto tras confirmarse la muerte de Michael Duarte, un influencer conocido como ‘FoodWithBearHands’, quien, el pasado sábado 8 de noviembre sufrió un trágico accidente de tránsito durante un viaje en Texas, de acuerdo con un comunicado que publicó su familia en redes sociales.

“Con profunda tristeza compartimos la inesperada pérdida de nuestro querido amigo y compañero, Michael Duarte. Tenía un don especial para capturar la verdadera esencia de la barbacoa: el humo, las historias, las risas y el amor por la buena comida que une a la gente”, se lee en Instagram.

¿Qué pasó con Michael Duarte, influencer gastronómico?

Sus familiares calificaron el siniestro como un “horrible accidente”. Aunque no se conocen mayores detalles de lo que ocurrió, la noticia se difundió a través de una campaña en GoFundMe destinada a apoyar económicamente a su familia durante este momento tan difícil. Hacía tres días el influencer había celebrado su noveno aniversario de bodas junto a su esposa, Jessica Duarte.

“Esta tragedia llegó sin previo aviso, dejando a Jessica con los gastos de traerlo de vuelta a casa a California y cubrir los gastos del funeral”, anunció la agencia Alooma Media Group, que representaba al influenciador.

La pareja tenía una hija de seis años. “Pedimos que mantengan a la familia de Michael en sus oraciones durante este momento extremadamente difícil. Nadie podrá reemplazar a alguien como Michael. Su partida deja un vacío irremplazable, pero su espíritu, su energía, su pasión y su creatividad siempre serán parte de nosotros”, agregaron en redes sociales.

¿Quién era Michael Duarte?

Además de su pasión por la cocina, el creador de contenido se caracterizaba por publicar contenido con mensajes positivos para sus seguidores. El nacido en Calipatria, California, comenzó en el mundo culinario a los 14 años gracias al apoyo de un tío, quien era el dueño de un restaurante mexicano. Fue él quien le dio su primer trabajo en la cocina y, desde entonces, nació su pasión por las brasas y la parrilla.

En redes sociales han lamentado su inesperada partida: “Era increíblemente creativo y se ganó el corazón de muchos. Lo voy a extrañar. Era una persona maravillosa”, “Su personalidad y su contenido eran realmente increíbles. Lo vamos a extrañar muchísimo”, “se fue demasiado pronto”, “era único. Lo fue desde el primer día que nos conocimos hasta el último”.