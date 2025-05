Murió reconocido merenguero dominicano en un accidente de tránsito

En las últimas horas, medios internacionales confirmaron la muerte de José Altagracia de León Corcino, conocido artísticamente como Franklin “The Boss”, quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Carolina del Norte, Estados Unidos. El siniestro tuvo lugar la madrugada del domingo 11 de mayo de 2025, cerca de la intersección entre la carretera 24-27 y Lizzie Jeter Lane, en el condado de Harnett.

¿De qué murió Franklyn “The Boss”?

Listin Diario reportó que el fatal accidente ocurrió cuando un joven de 19 años, quien fue identificado como Rolando Ventura Alberto, “conducía un Chevy Cruze 2017 hacia el sur por los carriles en dirección norte de la US 29”, cuando se encontró de frente con el merenguero, quien se dirigía “hacia el norte en un Honda Odyssey 2005″.

Se desconocen los motivos del accidente, pero, según reportó el mencionado medio de comunicación, el artista murió inmediatamente tras el impacto, al igual que el joven quien conducía el otro vehículo. El siniestro habría ocurrido sobre las 2:20 p.m. “Se desconoce si la velocidad o la incapacidad fueron factores en el accidente”.

Amigos y seguidores han lamentado su partida a través de mensajes en redes sociales: “no lo creo”, “cuánto talento Caramba, hermosa voz. Esperamos tu retorno con ansias con Dios, Bendiciones”, “grande entre los grandes”, no puedo ni creerlo Franklyn descansa en paz”, “descansa en paz Franklyn, ve con Dios amigo”, “paz a su alma y consuelo para toda su familia. Demasiado talento tenía”, “yo soy tu fan siempre te lo escribí ve en paz”, “ve con Dios amigo de mi infancia, esto es muy triste”.

¿Quién era Franklyn “The Boss”?

El merenguero nació en Guayabal, provincia de Azua, en República Dominicana y se dio a conocer en la industria musical con temas como La mantequilla, El loco, No me quiero enamorar y Tu vigilante enamorado.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, que data del 28 de febrero, el artista escribió: “Atención: ser merenguero es más que una cultura, se lleva en la sangre. Experto mentiroso, me gusta y me identifico mucho con este tema jajaja. Déjame tu comentario que te parece y sígueme en YouTube Franklin The Boss”.