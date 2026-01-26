Murió Gabriel Garzón, actor que dio voz al entrañable ‘Topo Gigio’: “Descansa en paz”

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor reconocido por ser la voz del entrañable personaje ‘Topo Gigio’ en el doblaje latinoamericano.

Garzón falleció el domingo 25 de enero de 2026 a los 57 años de edad, según confirmó el comediante Jorge Falcón, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar la partida de su amigo y compañero de profesión. En su mensaje, Falcón se refirió a Garzón como “un gran artista” y expresó su tristeza por la pérdida, junto con palabras de afecto para su memoria.

¿De qué murió Gabriel Garzón, la voz de ‘Topo Gigio’?

Antes de su fallecimiento, el actor había enfrentado complicaciones de salud que lo llevaron a permanecer hospitalizado, y en diciembre de 2025 se hizo un llamado público para que donadores de sangre pudieran apoyar su tratamiento en el Hospital Juárez de Ciudad de México. Sin embargo, hasta ahora los detalles oficiales sobre las causas que provocaron su muerte no han sido revelados por su familia o representantes.

Lamentablemente, Gabriel Garzón, la icónica voz de Topo Gigio, ha fallecido hoy a los 57 años de edad.



Gabriel Garzón se convirtió en una voz emblemática de ‘Topo Gigio’ desde la década de 1990, llevando al personaje del tierno ratón italiano a audiencias de habla hispana durante años, tanto en programas infantiles como en producciones animadas más recientes. Su interpretación marcó a varias generaciones que crecieron escuchando ese personaje antes de dormir.

Además de su labor en doblaje, su trayectoria incluyó participación en espectáculos infantiles, comedia y trabajo con títeres, lo que amplió su presencia en el entretenimiento familiar. Tras conocerse su deceso, numerosas figuras del medio y seguidores han compartido mensajes de agradecimiento por el impacto que su voz y su trabajo tuvieron en su infancia y en la cultura popular.

Hasta el momento no se han anunciado detalles sobre las ceremonias o servicios funerarios, ni si habrá espacios públicos para que sus admiradores puedan despedirse.

