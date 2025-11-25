Murió Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y ex de Eugenio Derbez ¿Cuál fue la causa?

En la tarde de este lunes, 24 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida locutora y actriz de doblaje mexicana con una amplia trayectoria en la industria. Su nombre también era familiar para el público por la relación que tuvo junto a Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hija Aislinn Derbez.

¿De qué murió Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez?

De acuerdo con lo expuesto por la periodista e influenciadora Jacqueline Martínez, mejor conocida Chamonic, Michel falleció a la edad de 65 años como consecuencia de un accidente que habría sufrido al interior de su vivienda.

“Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, está de luto. Lamentablemente, hoy a las 7 a. m. falleció su mamá, la señora Gabriela Michel. Me dicen que fue a raíz de un accidente en su casa (...) Aún no han comentado el motivo ni dado a conocer el fallecimiento de la señora, pero gente cercana me dice que hoy será velada”, informó Chamonic a través de sus cuentas en redes sociales.

A pesar de que Aislinn se ha mantenido hermética y no se ha pronunciado hasta el momento, la Asociación Nacional de intérpretes de México (ANDI) confirmó el deceso con una sencilla publicación de Instagram:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel, actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje. Su voz permitió a personajes, como Samantha Jones, de la popular serie norteamericana a ‘Sex and the city’, poder ser escuchados en español. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

Por ahora se desconocen mayores detalles de lo ocurrido con la actriz mexicana, quien actualmente sostenía una relación sentimental del también locutor y presentador Jorge Alberto Aguilera.

Un repaso por la carrera de Gabriela Michel

La voz de Gabriela Castrejón Michel se convirtió en una presencia constante para varias generaciones, pero su acercamiento al mundo artístico empezó mucho antes de entrar al doblaje. Nacida el 28 de octubre de 1960 en Ciudad de México, creció rodeada de inquietudes creativas que la llevaron primero a la danza y luego a la actuación, disciplinas en las que decidió prepararse de manera profesional, según reseña People en Español.

Durante una etapa de su vida compartió proyecto y relación con Eugenio Derbez. Juntos impulsaron una academia dedicada a formar nuevos talentos en baile y actuación, iniciativa que funcionó mientras estuvieron juntos y que cesó operaciones después de su separación.

Su nombre terminó teniendo un peso particular en el doblaje latinoamericano, campo en el que logró algunos de sus trabajos más reconocidos. Participó en producciones como Juego de gemelas, Cuentos que no son cuento y Santa Cláusula 2 y 3. Además, prestó su voz a personajes otros emblemáticos, como la Reina Clarion en la saga Tinkerbell.